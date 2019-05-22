США запровадили санкції проти російського заводу "Авангард", який виготовляє зенітно-ракетні комплекси ЕС-300 і ЕС-400. Також у санкційному списку Конструкторське бюро приладобудування в Тулі та навчальний центр зенітно-ракетних військ у Гатчині.

У Держдепартаменті вважають: озброєння, вироблене там, доправляли в Іран, КНДР та Сирію. А офіцери, підготовлені в Гатчині брали участь у бойових діях на території цих держав. Тому Штати закликали Туреччину відмовитися від придбання таких систем. На виконання вимоги дали 2 тижні. Інакше обіцяють Анкарі негативні наслідки.