США закликали Туреччину відмовитися від придбання російських систем [ Редактировать ]
США запровадили санкції проти російського заводу "Авангард", який виготовляє зенітно-ракетні комплекси ЕС-300 і ЕС-400. Також у санкційному списку Конструкторське бюро приладобудування в Тулі та навчальний центр зенітно-ракетних військ у Гатчині.
У Держдепартаменті вважають: озброєння, вироблене там, доправляли в Іран, КНДР та Сирію. А офіцери, підготовлені в Гатчині брали участь у бойових діях на території цих держав. Тому Штати закликали Туреччину відмовитися від придбання таких систем. На виконання вимоги дали 2 тижні. Інакше обіцяють Анкарі негативні наслідки.
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