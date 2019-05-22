У парламенті планують перетворити "Феофанію" на лікарню для ветеранів [ Редактировать ]
Зробити із клініки "Феофанія" лікарню для ветеранів. Кому спала на думку ця ідея і де будуть обслуговувати депутатів і чиновників? Про це в матеріалі.
Народні депутати пропонують лікарню, у якій зараз лікуються депутати й чиновники віддати у підпорядкування міністерства у справах ветеранів. І в такий спосіб переформатовати медзаклад для потреб учасників бойових дій.
Передати клінічну лікарню "Феофанія" Державного управління справами у підпорядкування Міністерства ветеранів ініціював профільний комітет парламенту. Там уже розробили проект постанови про звернення до Кабміну й Президента.
"Министерство здравоохранения будет препятствовать этому. Будет говорить, что нечего создавать профильные лечебные заведения. На самом деле, профильные лечебные заведения тоже против этого. Но. То, что должно быть у военных - это существует во всем мире. Объясню, почему. Военный не будет сидеть в очереди. У него обостренное чувство справедливости, это люди с обостренным пониманием жизни. По этому, всегда для военных создается отдельное медучреждение. Это общемировая практика", - говорить Олександр Третьяков, голова комітету ВР у справах ветеранів та осіб з інвалідністю.
"З огляду на досвід, який існує в інших країнах щодо закладів, які надають безпосередньо медичні послуги для ветеранів, ми будемо також пропонувати залишити певну кількість шпиталів, які будуть обслуговувати безпосередньо ветеранів", - говорить Ірина Фріз, міністр України у справах ветеранів
У міністерстві у справах ветеранів заявили: готові взяти на баланс клініку. Кажуть, з фінансуванням теж проблем не буде. До того ж мета благородна - надати захисникам і ветеранам війни високоякісне медичне обслуговування та лікування.
"Якщо буде передана клініка "Феофанія" в підпорядкування міністерства у справах ветеранів будемо опрацьовувати це питання, складати бюджет пропозицію і відповідним чином робити з цього закладу достатньо якісний формат надання медичних послуг для ветеранів. Але для цього необхідно пройти усі правові процедури погодження", - говорить Ірина Фріз, Міністр України у справах ветеранів.
У комітеті Верховної Ради розповідають: створення профільного медзакладу для бійців на часі. Адже загальна їх кількість уже сягнула мільйона двохсот тисяч. Із них третина - учасники бойових дій на Донбасі. На разі у Феофанії виділили 200 місць для ветеранів АТО.
"По данным "Феофании", за прошлый год, прошло более 20 тысяч людей. Я думаю, что там на самом деле создавался еще искусствепнный дефицит, на самом деле еще больше людей может пройти через "Феофанию". Но даже если это будет более 20 тысяч наших ветеранов - смогут ежегодно проходить там обследование - я считаю, это прекрасно", - говорить Олександр Третьяков, голова комітету ВР у справах ветеранів та осіб з інвалідністю.
Комітет розмістив проект постанови на своєму сайті для подання зацікавленими держорганами пропозицій і зауважень. Їх чекатимуть до 29 травня.
по теме
У Харкові лагодять лікарні коштом Євросоюзу
Ремонт лікарень коштом Євросоюзу. Шість харківських медичних закладів відновили за рахунок кредитів Європейського інвестиційного банку
Сергій Каплін закликав президента терміново провести засідання Ради національної безпеки
Терміново провести засідання Ради національної безпеки закликає виконувач обов'язків глави Комітету соцполітики Сергій Калін
У Чехії влаштували масові протести проти прем'єра й міністра юстиції
Чехи учетверте вийшли на масові протести проти прем'єра й міністра юстиції. Десятки тисяч протестувальників зібрались на центральній площі Праги
Швейцарія посилила контроль за вогнепальною зброєю
Зброя в обмін на Шенген. Швейцарці на загальнонаціональному референдумі підтримали зміни до закону, які передбачають посилення контролю за володінням зброєю
Британські хірурги здійснили операцію без єдиного розрізу
Хірургічне втручання майже без єдиного розрізу. Це вдалося британським хірургам із лікарні "Кінгс Колледж"