Зробити із клініки "Феофанія" лікарню для ветеранів. Кому спала на думку ця ідея і де будуть обслуговувати депутатів і чиновників? Про це в матеріалі.

Народні депутати пропонують лікарню, у якій зараз лікуються депутати й чиновники віддати у підпорядкування міністерства у справах ветеранів. І в такий спосіб переформатовати медзаклад для потреб учасників бойових дій.

Передати клінічну лікарню "Феофанія" Державного управління справами у підпорядкування Міністерства ветеранів ініціював профільний комітет парламенту. Там уже розробили проект постанови про звернення до Кабміну й Президента.

"Министерство здравоохранения будет препятствовать этому. Будет говорить, что нечего создавать профильные лечебные заведения. На самом деле, профильные лечебные заведения тоже против этого. Но. То, что должно быть у военных - это существует во всем мире. Объясню, почему. Военный не будет сидеть в очереди. У него обостренное чувство справедливости, это люди с обостренным пониманием жизни. По этому, всегда для военных создается отдельное медучреждение. Это общемировая практика", - говорить Олександр Третьяков, голова комітету ВР у справах ветеранів та осіб з інвалідністю.

"З огляду на досвід, який існує в інших країнах щодо закладів, які надають безпосередньо медичні послуги для ветеранів, ми будемо також пропонувати залишити певну кількість шпиталів, які будуть обслуговувати безпосередньо ветеранів", - говорить Ірина Фріз, міністр України у справах ветеранів

У міністерстві у справах ветеранів заявили: готові взяти на баланс клініку. Кажуть, з фінансуванням теж проблем не буде. До того ж мета благородна - надати захисникам і ветеранам війни високоякісне медичне обслуговування та лікування.

"Якщо буде передана клініка "Феофанія" в підпорядкування міністерства у справах ветеранів будемо опрацьовувати це питання, складати бюджет пропозицію і відповідним чином робити з цього закладу достатньо якісний формат надання медичних послуг для ветеранів. Але для цього необхідно пройти усі правові процедури погодження", - говорить Ірина Фріз, Міністр України у справах ветеранів.

У комітеті Верховної Ради розповідають: створення профільного медзакладу для бійців на часі. Адже загальна їх кількість уже сягнула мільйона двохсот тисяч. Із них третина - учасники бойових дій на Донбасі. На разі у Феофанії виділили 200 місць для ветеранів АТО.

"По данным "Феофании", за прошлый год, прошло более 20 тысяч людей. Я думаю, что там на самом деле создавался еще искусствепнный дефицит, на самом деле еще больше людей может пройти через "Феофанию". Но даже если это будет более 20 тысяч наших ветеранов - смогут ежегодно проходить там обследование - я считаю, это прекрасно", - говорить Олександр Третьяков, голова комітету ВР у справах ветеранів та осіб з інвалідністю.

Комітет розмістив проект постанови на своєму сайті для подання зацікавленими держорганами пропозицій і зауважень. Їх чекатимуть до 29 травня.