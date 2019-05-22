У Харкові лагодять лікарні коштом Євросоюзу [ Редактировать ]
Ремонт лікарень коштом Євросоюзу. Шість харківських медичних закладів відновили за рахунок кредитів Європейського інвестиційного банку. А сьогодні європейці відкривали медзаклади.
У відремонтованій поліклініці Харківської обласної лікарні триває прийом пацієнтів. Гастроентеролог Яна Самбур показує, як змінився її кабінет.
"Полностью поменялся интерьер кабинета, сделан потолок, стены, пол - всё свежее, чисто. Комфортно очень работать в этих условиях. И кондиционер, и окна - всё поменяно", - говорить Яна Самбур, лікар-гастроентеролог.
Відчули різницю й пацієнти. Ольга Дьоміна прийшла до лікаря з чоловіком.
"Врачи здесь замечательные, условия замечательные, и главное, внимание врачей здесь прекрасное. Мы получили не просто море внимания, море удовольствия", - говорить Ольга Дьоміна, пацієнтка Харківської обласної клінічної лікарні.
Цю поліклініку і ще п'ять лікарень у Харкові відновили завдяки коштам Європейського інвестиційного банку. Майже 54 мільйони гривень надали в рамках Надзвичайної кредитної програми відновлення України. Частину грошей виділив обласний бюджет.
"170 тис людей, які звертаються за консультацією, будуть приходити лікування в якісних нормальних умовах. На черзі офтальмологічне, кардіологічне та хірургічне відділення, а це ще 10 тис харків'ян, які в людських умовах будуть лікуватися. Всього, відзначу, 15 проектів по території Харківської області, які ми разом із Європейським інвестиційним банком реалізовуємо, і ми сподіваємося на надходження 2-го траншу", - говорить Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.
Сьогодні європейці побачили, на що саме були витрачені їхні кошти. Пройшлися коридорами лікарень і змогли порівняти як було і як стало.
"Мені розповіли, що тут відбувалося раніше і в яких умовах доводилося надавати медичні послуги людям. Я вражений роботою всього медичного персоналу, яку вони провели", - говорить Жан-Ерік де Загон, голова Представництва ЄІБ в Україні.
Подібна допомога, кажуть європейці, потрібна, щоб українці відчули, що таке європейські цінності, до яких Україна прагне, підписавши Асоціацію з ЄС.
"Для нас важливо, що в нас є можливість через партнерів, таких як Європейський інвестиційний банк, відремонтувати лікарні. І більшість людей у Харкові можуть не просто побачити це, а й мати певну користь", - говорить Анніка Вайдеманн, заступник голови Представництва ЄС в Україні.
Із Харкова європейці поїдуть із цілою текою нових проектів в обласній адміністрації їм запропонували співробітництво у сфері енергоефективності, енергетики і транспорту.
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