В Ізраїлі вирують пожежі. Кілька осередків одночасно з'явилися в лісах і на полях біля Єрусалима й Хеврона, а також на кордоні з Газою. Від отруєння продуктами горіння постраждали понад два десятки людей.

Через загрозу для поселень евакуювали кілька тисяч жителів. Причиною масових пожеж вважають порушення заборони розпалювати багаття.

Ситуацію погіршує спека. Ізраїльські надзвичайники - наразі воюють із полум'ям самотужки, але влада країни не відкидає звернення по допомогу до інших країн.