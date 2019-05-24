Ізраїль охопили пожежі [ Редактировать ]
В Ізраїлі вирують пожежі. Кілька осередків одночасно з'явилися в лісах і на полях біля Єрусалима й Хеврона, а також на кордоні з Газою. Від отруєння продуктами горіння постраждали понад два десятки людей.
Через загрозу для поселень евакуювали кілька тисяч жителів. Причиною масових пожеж вважають порушення заборони розпалювати багаття.
Ситуацію погіршує спека. Ізраїльські надзвичайники - наразі воюють із полум'ям самотужки, але влада країни не відкидає звернення по допомогу до інших країн.
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