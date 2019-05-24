Негода в Україні: чи винні люди у карах природи? [ Редактировать ]
Західні області України страждають від паводку. Найскладніша ситуація на Закарпатті. Підтоплені сотні домівок, дороги та присадибні ділянки. Загинув 11-річний хлопчик. Схожа ситуація, але все ж не така страшна в Івано-Франківський області.
Синоптики попереджають, що найближчим часом повінь збільшиться рівень води у річках зростає через зливи. Напередодні президент обговорив ситуацію з в.о. голови Закарпатської обласної адміністрації. Пообіцяв будь-яку підтримку. Також і з очільником Івано-Франківської області.
Загалом, погодні явища в Україні дедалі частіше неприємно вражають. Навіть смерчі з торнадо вже перестали бути сенсацією для наших земель. Чому усе це відбувається? Та чи є у таких катаклізмах провина людей? Розбиралася Любов Кукла.
Це потужний торнадо в США.
Ось не менш страшний в Японії. А це уже у нас. Торнадо на Житомирщині минулого тижня!
Звісно, його годі порівнювати із руйнівними стихіями Америки чи Азії, які забирають сотні життів. Але торнадо для України - явище унікальне!
У центрі стихії опинилося село Пилиповичі. Сильний вітер зніс десятки електроопор, зруйнував понад сімдесят будинків, повалив аж 100 гектрів лісу!
"Зразу дощ йшов, потім град невеликий йшов, а потім загуділо, зашуміло, заревло. Стало все тріщать пищать і страхоттє робиться", - говорить Валентина Поліщук, жителька села Пилиповичі.
"Буревій перекинув транформатор це у тому числі, що там стоїть в середині силовий траснформатор, який важить до двух тон", - говорить Віктор Лаговський, майстер Новоград-волинського РЕМ.
На щастя обійшлося, без людських жертв. Та взагалі весна цьогоріч - геть не лагідна. Зірвані дахи, затоплені будинки. Ураган, дощ та навіть сніг!
І так майже цілий буремний травень. Негода вирувала переважно ось тут - на Заході. А це - Волинь, Львівщина, Франківщина та Закарпаття. Грози, шквальний вітер, град. Ледь не щодня - штормові попередження.
І така погода, до речі, не лише в Україні. Холодний травень цьогоріч і в Європі. Що послужило причиною?
Що відбувається з погодою? Це кліматичні аномалії внаслідок глобального потепління - чи все ж таки звичайне явище? Просто не дуже вдала весна.
"Людина просто звикла до якихось комфортних умов. І коли стаються нетривалі періоди некомфортної погоди, людина це сприямає, як якусь катастрофу", - говорить Олександр Соколенко, еколог.
Це й зрозуміло, все таки новинні картинки цунамі та торнадо - дедалі частіше нагадують кадри з фільмів-катастроф.
Рівненська область. Селище Рокитне. Зона стихійного лиха.
"Півчетвертої стали було води отако в дворі, у чотири ранку в хаті вже по косточки було. За годину в хаті води отак, по коліна. А пів пятої все вивозили все повністю різко", - говорить Микола Пахнюк, житель селища Рокитне.
Через потужну зливу з берегів вийшла річка, підтоплені - сотні будинків.
"Ми виносили своїх дітей на руках і худобу свою на руках все виносили", - говорить Вікторія Тітко, жителька селища Рокитне.
Усе сталося раптово. Замість вулиць тут були річки. Криниці залиті брудом. Збитків - на мільйони.
А це вже Львівщина. Такою вона була буквально чотори дні тому. Підтоплені вулиці та подвір'я.
І поліпшення погоди чекати не варто. Синоптики кажуть: найближчими днями - циклон знову принесе дощі та грози. Як і тут, на Прикарпатті.
"Це страшне, страшне. Всьо поплило".
Через водопілля тут люди вибиралися з домівок уплав, через вікна. Свійські тварини - загинули.
Та найстрашніше стихія забрала людське життя. У місті Калуш потужний потік води зніс у річку пенсіонера. Тіло чоловіка знайшли через добу.
На Закарпатті теж справжній потоп. Там за три доби випала місячна норма дощів.
"Велика вода" просто змила дорогу державного значення.
Загинула дитина! В одному із селищ вода змила у річку хлопчика. П'ятикласника. Очевидці намагалися його врятувати, проте марно.
Отже? Що з погодою?
"А це не аномалії. В кінці квітня на початку травня в Карпатах імовірність снігу завжди є. І навіть в Києві може на початку травня сніг випасти. Як це було десь в середені 90-х. І в середені 80-х теж на травневі свята на квітучий бузок ліг сніг, що всі кущі були зрівняні з землею", - говорить Олег Христевич, синоптик.
Таку погоду синоптики пояснюють просто - зараз на Європу та в Україну насунули атлантичні циклони. Саме тому й найбільше постраждав захід країни. Тож явище це локальне. А от глобальні зміни, кажуть, ще попереду.
"Якщо ми візьмемо останні років 40, то ми бачимо стійке підвищення середньої річної температури, і по Україні. І, зокрема, у місті Києві. Так само ми смостерігаємо зменшення кількості опадів суттєве", - говорить Олександр Соколенко, еколог.
А всьому виною....
"Діяльність людини - закрема вона передусім сприяє тому, що відбуваються зміни".
Головна причина - забруднення. Це і парникові гази від автівок, опалення, використання води.
"Зникнення лісів сприяє тому, що поверхня землі ще більше нагрівається. Відповідно зростає середня температура. І це як сніговий ком призводить до подальших катастрофічних змін", - говорить Олександр Соколенко, еколог.
До речі, катастрофічні зміни вже відчуваються цього тижня. Адже якби не масова вирубка лісів - то й наслідки водопілля у західних областях були б не такими масштабними.
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