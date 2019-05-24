Західні області України страждають від паводку. Найскладніша ситуація на Закарпатті. Підтоплені сотні домівок, дороги та присадибні ділянки. Загинув 11-річний хлопчик. Схожа ситуація, але все ж не така страшна в Івано-Франківський області.

Синоптики попереджають, що найближчим часом повінь збільшиться рівень води у річках зростає через зливи. Напередодні президент обговорив ситуацію з в.о. голови Закарпатської обласної адміністрації. Пообіцяв будь-яку підтримку. Також і з очільником Івано-Франківської області.

Загалом, погодні явища в Україні дедалі частіше неприємно вражають. Навіть смерчі з торнадо вже перестали бути сенсацією для наших земель. Чому усе це відбувається? Та чи є у таких катаклізмах провина людей? Розбиралася Любов Кукла.

Це потужний торнадо в США.

Ось не менш страшний в Японії. А це уже у нас. Торнадо на Житомирщині минулого тижня!

Звісно, його годі порівнювати із руйнівними стихіями Америки чи Азії, які забирають сотні життів. Але торнадо для України - явище унікальне!

У центрі стихії опинилося село Пилиповичі. Сильний вітер зніс десятки електроопор, зруйнував понад сімдесят будинків, повалив аж 100 гектрів лісу!

"Зразу дощ йшов, потім град невеликий йшов, а потім загуділо, зашуміло, заревло. Стало все тріщать пищать і страхоттє робиться", - говорить Валентина Поліщук, жителька села Пилиповичі.

"Буревій перекинув транформатор це у тому числі, що там стоїть в середині силовий траснформатор, який важить до двух тон", - говорить Віктор Лаговський, майстер Новоград-волинського РЕМ.

На щастя обійшлося, без людських жертв. Та взагалі весна цьогоріч - геть не лагідна. Зірвані дахи, затоплені будинки. Ураган, дощ та навіть сніг!

І так майже цілий буремний травень. Негода вирувала переважно ось тут - на Заході. А це - Волинь, Львівщина, Франківщина та Закарпаття. Грози, шквальний вітер, град. Ледь не щодня - штормові попередження.

І така погода, до речі, не лише в Україні. Холодний травень цьогоріч і в Європі. Що послужило причиною?

Що відбувається з погодою? Це кліматичні аномалії внаслідок глобального потепління - чи все ж таки звичайне явище? Просто не дуже вдала весна.

"Людина просто звикла до якихось комфортних умов. І коли стаються нетривалі періоди некомфортної погоди, людина це сприямає, як якусь катастрофу", - говорить Олександр Соколенко, еколог.

Це й зрозуміло, все таки новинні картинки цунамі та торнадо - дедалі частіше нагадують кадри з фільмів-катастроф.

Рівненська область. Селище Рокитне. Зона стихійного лиха.

"Півчетвертої стали було води отако в дворі, у чотири ранку в хаті вже по косточки було. За годину в хаті води отак, по коліна. А пів пятої все вивозили все повністю різко", - говорить Микола Пахнюк, житель селища Рокитне.

Через потужну зливу з берегів вийшла річка, підтоплені - сотні будинків.

"Ми виносили своїх дітей на руках і худобу свою на руках все виносили", - говорить Вікторія Тітко, жителька селища Рокитне.

Усе сталося раптово. Замість вулиць тут були річки. Криниці залиті брудом. Збитків - на мільйони.

А це вже Львівщина. Такою вона була буквально чотори дні тому. Підтоплені вулиці та подвір'я.

І поліпшення погоди чекати не варто. Синоптики кажуть: найближчими днями - циклон знову принесе дощі та грози. Як і тут, на Прикарпатті.

"Це страшне, страшне. Всьо поплило".

Через водопілля тут люди вибиралися з домівок уплав, через вікна. Свійські тварини - загинули.

Та найстрашніше стихія забрала людське життя. У місті Калуш потужний потік води зніс у річку пенсіонера. Тіло чоловіка знайшли через добу.

На Закарпатті теж справжній потоп. Там за три доби випала місячна норма дощів.

"Велика вода" просто змила дорогу державного значення.

Загинула дитина! В одному із селищ вода змила у річку хлопчика. П'ятикласника. Очевидці намагалися його врятувати, проте марно.

Отже? Що з погодою?

"А це не аномалії. В кінці квітня на початку травня в Карпатах імовірність снігу завжди є. І навіть в Києві може на початку травня сніг випасти. Як це було десь в середені 90-х. І в середені 80-х теж на травневі свята на квітучий бузок ліг сніг, що всі кущі були зрівняні з землею", - говорить Олег Христевич, синоптик.

Таку погоду синоптики пояснюють просто - зараз на Європу та в Україну насунули атлантичні циклони. Саме тому й найбільше постраждав захід країни. Тож явище це локальне. А от глобальні зміни, кажуть, ще попереду.

"Якщо ми візьмемо останні років 40, то ми бачимо стійке підвищення середньої річної температури, і по Україні. І, зокрема, у місті Києві. Так само ми смостерігаємо зменшення кількості опадів суттєве", - говорить Олександр Соколенко, еколог.

А всьому виною....

"Діяльність людини - закрема вона передусім сприяє тому, що відбуваються зміни".

Головна причина - забруднення. Це і парникові гази від автівок, опалення, використання води.

"Зникнення лісів сприяє тому, що поверхня землі ще більше нагрівається. Відповідно зростає середня температура. І це як сніговий ком призводить до подальших катастрофічних змін", - говорить Олександр Соколенко, еколог.

До речі, катастрофічні зміни вже відчуваються цього тижня. Адже якби не масова вирубка лісів - то й наслідки водопілля у західних областях були б не такими масштабними.