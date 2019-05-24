Депутат від "Батьківщини" Альона Шкрум та представник партії "Свобода" Андрій Іллєнко у ефірі "Подробиці тижня" розповіли, як вплине на якість нового парламенту той факт, що залишилась стара система виборів із мажоритаркою?

Андрію, як Ви ставитесь до цієї історії з мажоритаркою? Вас обрали до Верховної Ради по округу. Але всі кажуть, що мажоритарка це фабрика корупції. Чи може бути від неї користь?

- Ви маєте рацію, я дійсно обраний на мажоритарному окрузі два рази підряд в місті Києві: Троєщина, Лісовий масив, Воскресенка, Биківня. Але я належу до такого мізерного числа мажоритарників. Я завжди казав, що це була політична позиція нашої сили, що ми вважаємо, що мажоритарка - це проблема; що пройти по мажоритарці людині без грошей, без адмінресурсу, без якихось всіх феодальних речей - це скоріше виняток, ніж правило. За звичай, це по-іншому відбувається. І місто Київ, це теж зокрема виняток. І власне, стратегічна мета, яка була завжди, і яку ми підтримуємо, яка була забов'язанням цього парламенту, який він так і не виконав. Це навіть у коаліційній угоді було записано, яка так і не була виконана про те, щоб змінити виборчу систему, і зробити пропорційну систему з відкритими списками, щоб людина могла обирати і партію, і конкретно людину в цій партії, щоб не було монополії на формування списку, щоб людина могла впливати на місце в списку. І власне, на жаль, цього не сталося. Хоча про це, зокрема, закликав Володимир Зеленський з трибун під час інаугурації. Був запропонований компромісний варіант, де сто відсоткова пропорційність система без відкритих списків, але з пониженим бар'єром до 3%. Ми голосували за це не тому, що це ідеальна виборча система, але принаймні це краще, ніж те, що є зараз, оця стара система Януковича. І на жаль, вона не пройшла, і вона навіть не була включена на порядок денний сесії. І це велика ганьба для цього скликання парламенту, що за 5 років так і не змогли цього зробити, і ми підем на ці вибори за старою виборчою системою.

Альона, Ваше бачення, чому більшість депутатів відмовились навіть розглядати питання про скасування мажоритарки?

- Тому, що політичні інтереси для багатьох партій у парламенті стоять вище, аніж державні інтереси. Я вважаю, що для країни 100% було б правильно скасувати цю корумповану, зараз олігархічну мажоритарку. Я пишаюся тим, що наприклад, всі мажоритарщики фракції "Батьківщина" проголосували за скасування мажоритарки. Насправді, в програмі екс-президента Порошенко це стояло одним з викликів, скасувати мажоритарку, в програмі БПП це стояло, в програмі "Народного фронту" це стояло - вони не дали майже жодного голосу. Загалом, проголосувало за цей компромісний варіант від Зеленского про скасування мажоритарки 92 депутата.

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