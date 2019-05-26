У столиці стартував міжнародний кінофестиваль "Молодість". Церемонія відкриття свята цього року відбувалася в кінотеатрі "Київ".

Хто із зірок приїхав і які фільми привезли. Про це - у наступному матеріалі.

Молдовська корупція, польське духовенство та швейцарський секс. Про все це і не тільки можна почути у стрічках кінофестивалю "Молодість".

Фільмом відкриття стала відреставрована версія класичної голлівудської комедії "У джазі тільки дівчата", яка цього року святкує 60-річчя.

Що ж до фільму закриття, то це буде довгоочікувана біографічна стрічка( або як кажуть "байопік") про Елтона Джона - "Рокетмен". Зняв його Декстер Флетчер, автор суперпопулярної "Богемної рапсодії".

Загалом, у програмі свята понад 250 фільмів із 60 країн світу. Цього разу, кажуть організатори, форум вийшов доволі незвичним.

"У нас вийшов дуже феміністичний фестиваль, частково навмисно тому що ми зібрали жіноче журі, яке очолює Ірма Вітовська. Що нового ще - це в нас взагалі більше фільмів, доповнюється, зокрема кіно-школами, представленням різних світових кіно-шкіл - це студентські короткометражні фільми. І в нас є новий канадський фокус", - зазначив Богдан Жук, програмний координатор кінофестивалю "Молодість".

Але не обійшлося і без проблем. Організатори кажуть, фінансова допомога від міста цього разу була вкрай малою. Попри те, що фестиваль отримав 46 тисяч євро від програми ЄС "Креативна Європа" - це лише десята частина потрібного "Молодості" бюджету.

"Ми чекаємо грошей, беремо кредит, але ми дуже вдячні "Держкіно", яке фінансує нас - цього року в півтора рази більше, ніж минулого, 6 мільйонів гривень і трохи маємо зауваження до міста. По півтора мільйона гривень - це дуже мало для того, щоб Київ став культурною столицею Європи", - наголосив Андрій Халпахчі, генеральний директор кінофестивалю "Молодість".

"Ми завжди підтримуємо фестиваль. Я вважаю, що це один з найважливіших кінозаходів в Україні. "Молодість" - це фестиваль з історією, з серйозною репутацією, який знають у всьому кінематографічному світі", - наголосив Пилип Іллєнко, голова Державного агентства України з питань кіно.

Спеціальним гостем фестивалю став культовий британський режисер і художник, майстер англійського кіноавангарду Пітер Грінуей. На церемонії відкриття режисерові вручили нагороду "Скіфський олень" за внесок у світове кіномистецтво.

"Напевно, не секрет, що насправді ми чуємо про Україну доволі часто: про неї повідомляють у новинах ледь не щодня. Тому мені цікаво побачити все на власні очі. На відміну від репутації країни, загалом, про українське кіно за кордоном чути часто не доводиться", - зазначив Пітер Ґріневей, режисер.

На фестивалі покажуть і фільм кримсько-татарського режисера Нарімана Алієва "Додому", який днями презентували в Каннах, і нову стрічку Олександра Шапіро "Тут і зараз", і звичайно, ж "Чужого". Адже фільмові виповнюється 40 років. Тому весь наступний тиждень буде справжнім святом для українських кіноманів.