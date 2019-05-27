В честь Дня Киева украинская группа "Океан Эльзы" зажгла на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ).

Накануне фронтмен группы Святослав Вакарчук заинтриговал поклонников уникальным концертом группы "Океан Эльзы".

"Только представьте себе: огромная фан-зона, больше, чем на "Олимпийском", а посередине - круглая сцена с обзором на 360 градусов", - заинтриговал исполнитель поклонников.

Концерт, как было заявлено, получился ярким, а Instagram переполнен фото и видео.

Напомним, что фронтмен группы Святослав Вакарчук идет в политику и даже недавно завел аккаунт в Instagram, где опубликовал видеообращение к украинцам.