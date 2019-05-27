В Киеве отгремел концерт "Океана Эльзы": яркие фото и видео [ Редактировать ]
В честь Дня Киева украинская группа "Океан Эльзы" зажгла на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ).
Накануне фронтмен группы Святослав Вакарчук заинтриговал поклонников уникальным концертом группы "Океан Эльзы".
"Только представьте себе: огромная фан-зона, больше, чем на "Олимпийском", а посередине - круглая сцена с обзором на 360 градусов", - заинтриговал исполнитель поклонников.
Концерт, как было заявлено, получился ярким, а Instagram переполнен фото и видео.
Супер концерт Океан Эльзы!!! 👍🇺🇦🎵🎶🎸 #океанэльзы #вднх #зеленiочi
Публикация от Сергей Дорош (@s_dorosh28)
І я на небі... #ОкеанЕльзи #ОкеанЭльзы
Публикация от Анна Селиванова (@selivanova.anuta)
#океанэльзы #океанельзи #голос #океаннемовчить #киев #киев💙💛 #киевднеминочью #киевфото #киевграм #украина #україна #украина🇺🇦 #видео #kyiv #kyivgram #kyivtoday #kyivphoto #kyivlove #kyivbylocals #kyivcity #kyivblog #instakyiv #kyivphotographer #vscokyiv #kyivgrad #kyivdennoch #kyivlife #ukraine #ukraine_insta #instavideo
Публикация от Андрей Болтаг (@andrboltag)
Концерт удался, хотя организация очень хромала #океанэльзы #океанельзи #вакарчук #святославвакарчук #концерт #concert #concertphotography #concerts #instavideo #instavideos #kyiv #kyivgram #kyivlove #kyivblog #instakyiv #киев #киев💙💛 #киевднеминочью #киевграм #видеограф #видеографкиев #ukraine #ukraine_insta #ukrainegrams #ukrainegram #ukrainetoday #океаннемовчить #океаннемовчить360 #вднхкиев #голосеево
Публикация от Андрей Болтаг (@andrboltag)
Напомним, что фронтмен группы Святослав Вакарчук идет в политику и даже недавно завел аккаунт в Instagram, где опубликовал видеообращение к украинцам.
по теме
У Києві стартував міжнародний кінофестиваль "Молодість"
Церемонія відкриття свята відбувалася в кінотеатрі "Київ" - хто із зірок приїхав і які фільми привезли?
"Танец дикаря": Лобода рассмешила нелепым видео
Известная певица Светлана Лобода опубликовала видео со своего выступления и нарвалась на критику пользователей
Неожиданно: Виталию Козловскому пришлось сменить профессию (видео)
Украинский певец Виталий Козловский презентовал новый клип на песню "Мала"
KISS дадуть прощальний концерт в Україні
Легендарний рок-гурт KISS дасть єдиний концерт у Києві в рамках прощального турне
"Через боль иду к цели": Бузова напугала поклонников новым снимком
33-летняя певица Ольга Бузова показала подписчикам, чего ей стоит успех