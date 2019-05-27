Канцлеру Австрії можуть оголосити вотум недовіри [ Редактировать ]
Австрійський парламент може оголосити вотум недовіри канцлеру Себастіану Курцу. Відповідне рішення депутати розглядають у ці хвилини на екстреному засіданні.
Пропозицію на голосування подала невелика опозиційна партія "Зараз". Така ініціатива - один із наслідків урядової кризи в Австрії. Її спровокувала публікація відеозапису німецькими виданнями Spiegel і Süddeutsche Zeitzung, на якому колишній віце-прем'єр Австрії Гайнц-Крістіан Штрахе спілкується з якоюсь "заможною росіянкою".
Вона пропонує гроші та підтримку на виборах в обмін на відповідні послуги. Через скандал Штрахе подав у відставку, а канцлер Курц оголосив про розпад коаліції між Австрійською народною партією та правопопулістською Австрійською партією свободи.
Згодом - він виступив за дострокові парламентські вибори у вересні.
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