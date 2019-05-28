Північ Перу сколихнув потужний землетрус. У районі Лорето зафіксували підземні поштовхи магнітудою 8. Унаслідок численних зсувів та обвалів загинула одна людина, ще 11 постраждали. Зруйновані понад півсотні будинків. Райони Юрімаґуас, Альто-Амазонас і Лорето знеструмлені. Цей землетрус став найпотужнішим у Перу за останні 12 років.

"Зсуви пошкодили будинки та деякі ділянки доріг. Зараз ми працюємо над їхнім ремонтом. Поранених оглянули. Здебільшого у них рани не серйозні, однак постраждалі отримають повний курс лікування", - говорить Мартін Віскарра, президент Перу.