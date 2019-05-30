На позиціях поблизу Новотроїцького, що на північ від Донецька, армійці підтверджують - ворожий вогонь став щільнішим, активніше діє повітряна розвідка противника.

На передових опорних пунктах українських морпіхів побував Руслан Смєщук.

Ось так, спочатку військовою вантажівкою, потім пішки, - ми дістаємося на основні висоти навколо тимчасово окупованого Докучаєвська. Місто тут обороняє українська морська піхота.

"У зоні відповідальності морської піхоти ситуація залишається гостра, але контрольована з боку наших підрозділів. В цілому, настрій бадьорий", - зазначив Дмитро, військовослужбовець ЗСУ.

Минула ніч, як і попередні, - була неспокійною. Ворог застосував станкові гранатомети різних калібрів, кулемети та міномети... Вже вкотре ці позиції російські найманці поливали смертоносним залізяччям. Проте, укриття витримали. На щастя, обійшлося без загиблих та поранених.

"Вчера с утра, когда мы наблюдали - к нам прилетел АГС. Работали прицельно. СПГ работало, и тяжелое - 82 калибр. Ложили так прицельно - голову поднять невозможно", - розповів Олександр, військовослужбовець ЗСУ.

Вояки розповідають - в останні кілька днів щільність ворожого вогню збільшилась. Крім того, постійно літають безпілотники - схоже, у російських найманців відбулася ротація. Проте українські морські піхотинці - як вони самі кажуть - вирішили не терпіти, і на атаки окупантів відповідали вогнем.

"Участились БСП в последнее время, очень много летают. Часто. Фотографии делают. Ночью это день пятый - это стабильно. Стрельба тоже участилась - я так понимаю, у них ротация произошла. И вот они начали стрелять - усиленный огонь ведут. Ну, ответку даем с разрещения", - зазначив Дмитро, військовослужбовець ЗСУ.

Окрім військових - потерпають і місцеві мешканці. Нерідко ворожі кулі долітають до селищ, розташованих на лінії зіткнення за річкою Кальміус.