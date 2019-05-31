На південному сході Австралії вирує сніговий шторм. Гірські райони штатів Новий Південний Уельс і Вікторія замело снігом. Подекуди насипало до 60 сантиметрів. Температура повітря опустилася до 6 градусів нижче нуля. Рятувальники допомагають туристам, які не очікували раптового похолодання. Врятовано вже близько 20 людей.

Синоптики кажуть, що такі снігові бурі - аномальні для цього періоду. Початок зими в цих регіонах очікували не раніше 7 червня.