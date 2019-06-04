Негода у Сербії затопила сотні будинків [ Редактировать ]
Потужні зливи спричинили повені в центральній Сербії. Подекуди вода піднялася так високо, що мешканці були змушені покинути свої будинки або видиратися на дахи.
У регіоні підтоплені дороги та житлові квартали, пошкоджені мости. Через це ускладнене автомобільне та залізничне сполучення. Інформації про потерпілих поки що не надходило.
Влада посилює протипаводкові заходи уздовж головних водойм країни і в деяких регіонах запровадила режим надзвичайної ситуації.
Рясні дощі заливають Балкани уже кілька тижнів. У середині травня в Боснії переповнена річка змила чотирирічного хлопчика. Його досі вважають зниклим безвісти.
по теме
Сербію затопило потужними дощами
Потужні зливи спричинили повені в центральній Сербії. Подекуди вода піднялася так високо, що мешканці були змушені покинути свої будинки або видиратися на дахи
На Львівщині борються з наслідками негоди
На Львівщині досі бюрються з наслідками негоди. Там залишаються десятки підтоплених житлових будинків, городів та гектари пасовищ. Вода хоч і спадає, та синоптики знову попереджають про дощі з грозами
Новодністровськ перетворився на буковинську Венецію
Буковиною напередодні пронісся шторм сильна злива затопила місто Новодністровськ. На кадрах видно, як за лічені хвилини бурхливий потік заливає вулиці
Буковиною пронісся шторм
Буковиною напередодні пронісся шторм сильна злива затопила місто Новодністровськ. на кадрах видно, як за лічені хвилини бурхливий потік заливає вулиці
Негода в Україні: синоптики попереджають про нові зливи
На Львівщині досі залишаються десятки підтоплених житлових будинків, городів та гектари пасовищ. Вода хоч і спадає, та синоптики знову попереджають про чергові дощі з грозами