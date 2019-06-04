Потужні зливи спричинили повені в центральній Сербії. Подекуди вода піднялася так високо, що мешканці були змушені покинути свої будинки або видиратися на дахи.

У регіоні підтоплені дороги та житлові квартали, пошкоджені мости. Через це ускладнене автомобільне та залізничне сполучення. Інформації про потерпілих поки що не надходило.

Влада посилює протипаводкові заходи уздовж головних водойм країни і в деяких регіонах запровадила режим надзвичайної ситуації.

Рясні дощі заливають Балкани уже кілька тижнів. У середині травня в Боснії переповнена річка змила чотирирічного хлопчика. Його досі вважають зниклим безвісти.