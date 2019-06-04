Гучне вбивство у Німеччині. Там застрелили відомого регіонального політика, керівника адміністрації міста Кассель Вальтера Любке. Поліція не відкидає політичного мотиву.

Тетяна Логунова продовжить.

На місці вбивства Вальтера Любке працюють слідчі. Впливового регіонального політика застрелили на терасі власного будинку - куля влучила в голову. Тяжко пораненого Любке знайшли рідні і одразу викликали "швидку", але врятувати його життя медикам не вдалося.

"Розтин підтвердив, що пан Любке помер у результаті вогнепального поранення. В нього стріляли з короткоствольної зброї, з близької відстані", - повідомляє Хорст Штрайф, представник прокуратури Касселя.

Хто стріляв у політика - поліція поки що не знає. У силовиків немає ані версії щодо мотиву вбивства, ані підозрюваних. Правоохоронці звернулися по допомогу до друзів та колег Любке.

"Прокуратура почала розслідування проти невідомого. Поки що у слідчих немає якихось конкретних даних. Але ми працюємо дуже активно по всіх напрямах", - зазначає Хорст Штрайф, представник прокуратури землі Гессен.

Один із них - це політичні погляди вбитого. Кілька років тому, у розпал міграційної кризи, Любке публічно підтримував і захищав канцлера Ангелу Меркель. І викликав гарячу дискусію у суспільстві, заявивши - німці, незадоволені політикою відкритих дверей, завжди можуть виїхати з країни.

Чи пов'язане вбивство Любке з його політичною позицією - силовики наразі не говорять. Мовляв, не хочуть спекулювати. Втім відомо, що політику не раз погрожували - представники так званого ультра-правого табору. Деякий час Любке навіть охороняла поліція.