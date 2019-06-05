Напередодні Голосіївський суд столиці обрав запобіжний захід поліцейським, через яких загинув хлопчик - це 60 діб арешту без права внесення застави. За даними слідства, двоє нетверезих копів стріляли по мішенях у дворі, одна куля випадково влучила в дитину.

Докладніше - Богдан Вербицький.

Голосіївський суд столиці. У залі засідань - десятки журналістів та активісти. Триває слухання справи двох підозрюваних - старшого сержанта Володимира Петрівця і лейтенанта Івана Приходька. Поліцейських звинувачують у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова. Однак вони всі звинувачення заперечують. Адвокати наполягають на додатковому вивчені справи та домашньому арешті.

"Приходько має постійне місце проживання, проживає зі своєю сім'єю. В нього є також двоє дітей неповнолітніх. Я переконаний, що підстави їм ухилятися від досудового розслідування ніяких немає", - заявив Андрій Чичиркін, авдокат Андрія Приходько.

Та й коло підозрюваних може розширитися. За версією слідства, до трагедії може бути причетний син одного з поліцейських. Адвокати наполягають на домашньому арешті й додають: доказів вини правоохоронців недостатньо. Однак прокурори Державного бюро розслідувань запевняють: підстав більш ніж достатньо.

"Там житлова забудова. Відомо, що там ходять люди. Граються маленькі діти. Тому, стріляючи, навіть не бачачи цілі - ну людини, це вже умисне", - заявив Владислав Волян, прокурор Державного Бюро Розслідувань.

"Вони перебували очевидно в стані алкогольного сп'яніння. Вони відмовляються пройти дослідження. Якщо людина відмовляється, це звісно не прямим чином, але це показує, що їй є що приховувати", - зазначила Анна Маляр, юрист-кримінолог.

Однак головний речовий доказ - зброю - правоохоронці й досі не знайшли, а отже, довести провину підозрюваних буде доволі складно. Однак спочатку про зброю взагалі не йшлося.

Офіційна версія правоохоронців - нещасний випадок. Мовляв, хлопчик "послизнувся на камінні й розбив голову". Однак уже за кілька годин обставини інциденту змінилися. Слідчі ДБР повідомили про розслідування, а в поліції заявили, що двоє працівників нібито в неробочий час "пристрілювали" зброю. Надвечір першого червня в критичному стані хлопчика доправили до столичного центру дитячої нейрохірургії.

"Набряк був величезний, набряк головного мозку обширний. Рішення було прийнято моментально. Треба було робити операцію. Це видаляється повністю половина черепа", - повідомив Олександр Гончарук, головний лікар Центру дитячої нейрохірургії.

Однак оперативне втручання лікарів не допомогло - дитина померла. Сотні обурених активістів прийшли до Міністерства внутрішніх справ.

"- А що там написано? - Вбивці!"

До мітингарів вийшов очільник Нацполіції.

"Зараз було прийнято мною рішення, погоджене з міністром, враховуючи те, що генерал Ценов годину назад звернувся до мене з рапортом про відставку, воно було узгоджене", - заявив Сергій Князєв, голова Національної поліції.

Однак відставки керівництва області - недостаньо, - кажуть активісти. У Львові сотні мітингарів прийшли до місцевого управління Нацполіції.

"Ті люди які стріли по хлопчику - вони вже працювали в правоохоронних органах до часів Майдану. В "Беркуті". Інший - в ДАІ працював, і ці люди не люстровані. Яким чином вони прийшли переатестацію - також величезне запитання", - наголосив Михайло Яворський, житель Львова, керівник громадської організації.