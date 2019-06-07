Надзвичайний стан оголосили в Сербії через повені. Від початку місяця країна потерпає від дощів і граду, особливо центральні регіони.

Жертвою негоди стала одна людина. Сотні осель і тисячі гектарів посівів затоплені, чимало річок вийшли з берегів.

Синоптики застерегли: найближчими днями рясні опади слід чекати на півночі та заході країни.