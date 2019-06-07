Смертельна негода: у Сербії оголосили надзвичайний стан [ Редактировать ]
Надзвичайний стан оголосили в Сербії через повені. Від початку місяця країна потерпає від дощів і граду, особливо центральні регіони.
Жертвою негоди стала одна людина. Сотні осель і тисячі гектарів посівів затоплені, чимало річок вийшли з берегів.
Синоптики застерегли: найближчими днями рясні опади слід чекати на півночі та заході країни.
по теме
Негода в Уганді: жителів гірських районів закликають евакуюватися
Землею засипало півтори сотні осель, розташованих на схилах згаслого вулкана
На Рівненщині повінь відрізала від цивілізації сотні людей
Два села однієї сільради на Рівненщині роз'єднала велика вода - сотні людей опинилися майже відрізаними від цивілізації, єдиний шлях, який сполучає село Єльне з райцентром, нині зруйнований
Масштабна повінь накоїла лиха на Закарпатті
Синоптики попереджають: негода ще кілька днів не відступатиме - як будуть "випливати" із ситуації обласні депутати та чиновники?
Негода накоїла лиха на Львівщині: рівень води піднявся на півметра
Сильний дощ накрив Львів. Він йшов кілька годин. Води було стільки, що дощова каналізації не могли з нею впоратися. Тож, головні вулиці міста перетворилися на справжні річки
Негода на Львівщині: підтоплені десятки господарств
Через сильні дощі на Львівщині підтоплені десятки господарств - подекуди висота води сягає півметра