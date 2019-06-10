В Англии 40-летняя Сара Джонс смогла похудеть на 63 кг ради дочери. Так, над девочкой издевались в школе и смеялись над ней из-за лишнего веса матери. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина весила 141 килограмм. Работая в школе, она часто слышала насмешки детей.Но когда 10-летняя доч Оливия призналась матери, что ее дразнят из-за "толстой мамы", женщина решила изменить ситуацию.

Битанка отказалась от фастфуда и мучного, стала употреблять больше овощей и фруктов.

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За первую неделю на диете Джонс похудела на три килограмма. Спустя два года женщине удалось скинуть 63 килограмма после чего она уволилась из школы и начала помогать худеющим.

Муж Джонс признался, что ему было обидно, когда он не мог обнять жену из-за лишнего веса.

Раньше сообщалось о том, что ребенок с весом в 190 кг похудел в два раза. А мужчина с весом 400 кг похудел и умер.