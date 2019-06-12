Ізраїльські екологи взялися "пересаджувати" корали, які виросли на нафтогоні в Акабській затоці. Це необхідно, щоб почистити і потім полагодити підводні кріплення. Де облаштували нове помешкання для цих морських істот і чим вони особливі? Знає Анна Філь.

Озброєні зубилом і молотком ізраїльські дайвери занурюються, щоб провести відповідальну операцію - врятувати корали, що оселилися на металевих кріпленнях нафтового терміналу.

"Нам потрібно поремонтувати підводні кріплення причалу для танкерів. У колонах утворилися тріщини. Перед тим, як їх полагодити, ми мали впевнитися, що не постраждають тварини", - розповідає Ассаф Хабарі, представник Управління природи і парків Ізраїлю.

Головне - поводитися з поліпами обережно, зрізати по одному. Адже ці чудернацькі створіння - дім для багатьох інших істот.

"Треба мати на увазі, що кораловий риф - це ціла екосистема. Тож коли ми зрізаємо корал, ми забираємо разом з ним і його мешканців - крабів та молюсків. Врятувати усіх їх - наш моральний обов'язок", - зазначив Ассаф Звулоні, еколог.

Зібрані корали "переселять" в океанаріум неподалік, під назвою "Підводна обсерваторія".

"Корал росте і розвивається в особливих умовах, звикає до них. Переміщення для нього, звичайно, досить неприємне. Але ми намагаємося вибрати максимально схоже місце, на такій самій глибині", - розповідає Ассаф Звулоні, еколог.

Зазвичай корали досить чутливі до нових температури, світла, глибини. Але тутешні, що живуть на дні затоки Акаба у Червоному морі, - унікальні. Вони виживають, навіть якщо вода нагрівається, тоді які інші поліпи за підвищення температури - гинуть.

Та й виросли акабські корали, буквально, на нафтогоні. Через те, що він довгий час був військовим об'єктом, відпочивальникам купатися поруч не дозволяли. Коли ж півтора року тому заборону зняли, виявилося, що під водою утворилася ціла коралова колонія. Нині ізраїльські науковці докладають усіх зусиль, щоб її зберегти. Зокрема, й від забруднення. У прибережних містах організували кампанію зі зменшення кількості сміття та хімікатів, які, потрапляючи у затоку, вбивають рифи.