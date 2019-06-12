Живуть, як у блокаді. Єдину дорогу до села Єльного розмили травнеі зливи. Та попри обіцянки чиновників відновити шлях - досі він не проїзний. Чому роботи гальмують - з'ясовувала Сніжана Сидорук.

Сім сотень жителів села Єльне на Рівненщині добре знають, що таке блокадне становище. Уже майже місяць до села не їздять ані автобуси, ані рятувальники, ані "швидкі".

"У нас тут люди і до родів, і хворі є, і старі люди потребують ліків. Даже і собі якогось зуба залікувати - вплоть до того, що нема чим виїхати з села", - говорить Валентина, жителька села Єльне.

Продукти до місцевого магазину завозять рідко, бо доводиться об'їжджати лісами. А це понад п'ятдесят кілометрів.

"В самой натуральной блокаді люди голодають. Нема ні води, ні хліба. Картошки немає. Картошку затопило, по перше. Стара закінчилась", - говорить Наталія Басич, продавчиня з села Єльне.

Єдиний автошлях до села розмило дощами ще в середині травня. Утворилася глибоченна вирва. Чиновники обіцяли все полагодити за лічені дні. Та минув вже майже місяць, а дороги досі немає.

"Це не комунальна дорога, не комунальна власність сільської ради. Хотіли зробити об'їзну дорогу ця що в нас знаходиться біля розриву цієї основної дороги. Жителі отут місцеві не дали згоду", - говорить Володимир Яцкевич, Томашгородський сільський голова.

Відновлювати проїзд між Томашгородом і Єльним брався облавтодор. Щоправда, на усних домовленостях із власником дороги - Рівненською обласною адміністрацією.

"Були проведені першочергові роботи по укріпленню країв урвища. Станом на минулий тиждень адміністрація заборонила нам, підрядній організації, проводити тут ремонтні роботи. Мотивуючи це тим, що вони знайшли приватну підрядну організацію", - говорить Дмитро Леонтіюк, помічник директора ДП "Рівненський облавтодор".

Тепер на аварійній ділянці порається приватна структура. Підрядник запевняє працює уже кілька днів.

"Завозили пісок, зараз будем щебенку завозити", - говорить Юрій, представник підрядника.

Ремонт затягнувся, визнають чиновники, бо довго торгувалися, хто ж саме ладнатиме шлях. Спершу роботи оцінили у двісті тисяч гривень. Потім оголосили тендер. Ціна підскочила майже удвічі.

"Раз проведений тендер, гроші виділили в обсязі 360-380 тисяч. Я точною цифрою не володію. Але кошти виділили в достатній кількості. Тому що підрядник не розпочав би роботи, якби не було б у нього коштів", - говорить Микола Кушнір, голова Рокитнівської районної держадміністрації.

Поки триває ремонт, у Єльне селяни добираються полями. Загрузлі автівки час від часу витягають бульдозери, які неподалік засипають прірву.

Чиновники обіцяють - дороги чекати не довго залишилося. Але скільки саме спрогнозувати не можуть.