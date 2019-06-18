Парламентська асамблея Ради Європи закликала Білорусь скасувати смертну кару. Заява пролунала у відповідь на вирок Олександру Жильникову, якого у Білорусі засудили до розстрілу - за вбивство 3 осіб.

Доповідач ПАРЄ Тітус Корцелян наголосив, що попри тяжкість злочину європейські стандарти забороняють застосування смертної кари.

За його словами, "Білорусь ще раз показала, що не поділяє базові європейські принципи". Нагадаю, це наразі єдина країна у Європі та СНД, де застосовують смертну кару. Вирок суду здійснюється через розстріл.