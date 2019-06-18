У Верховній Раді сьогодні розпочався черговий пленарний тиждень. Цими днями депутати продовжать розглядати поправки до законопроекту про новий Виборчий кодекс. У першому читанні документ ухвалили ще в листопаді 2017. Але відтоді депутати внесли до проекту понад 4 тисячі поправок.

Які шанси ухвалити кодекс за чинної каденції парламенту та, якщо так, що він змінить - розкаже Ксенія Барвіненко.

Розглядати Виборчий кодекс у другому читанні розпочали минулого пленарного тижня, обговорити встигли трохи більш як сотню поправок. Допоки не вивчать усіх до розгляду інших законотворчих ініціатив не братимуться.

"І для прихильників пропорційної системи, і прихильників мажоритарної системи виборчий кодекс є опритальним у системі виборів. адже громадяни укпаїни будуть мати змогу голосувати не тільки за політичну силу, а ще й самостійно визначати хто з кандидатів якої сили може бути в парламенті і може представляти їхні інтереси", - говорить Андрій Парубий, голова Верховної Ради України.

Головна ініціатива в кодексі - відкриті списки. Фракції майже одностайно підтримують зміни.

"Продовжуємо розгляд виборчого кодексу із запровадженням відкритих списків, фракція нашої політичної сили продовжить роботу над правками до відповідного законопроекту аби остаточна редакція враховувала рекомендації експертів та зміцнювала демократичні стандарти виборів в Україні", - говорить Артур Герасимов, народний депутат, голова фракції "Блок Петра Порошенка".

Втім, доки обранці дійдуть до фінального голосування, настрої можуть істотно змінитись.

"Це єдиний справедливий спосіб формування списків і походу на вибори, хочу сказати людям, ситуація яка скалался з кодексом не є така прямолінійна і є велика імовірність, що верховна рада його не прийме, тому що олігархи не хочуть відкритих списків", - Олег Березюк, народний депутат, голова фракції "Самопоміч".

Та не лише виборчий кодекс бентежить нардепів. Кадрові питання готові розглянути найближчим часом. Але для цього депутати мають зробити перерву в роботі над кодексом.

"Президент буквально завтра вносить подання на призначення генерального прокурора і голови СБУ парламент має право по процедурі едхок призупинити можливо на пів дня розгляд виборчого кодексу і проголосувати за звільнення і призначення генерального прокурора і голови СБУ" ,- говорить Юлія Тимошенко, народний депутат, голова фракції "Батьківщина".

Однак перервати процес розгляду не можна - заявив голова парламенту. Та є змога скликати позачергове пленарне засідання, де і розглянуть кадрові питання.

"Гарантую, що я, як голова Верховної Ради України невідкладно призначу день і годину для проведення позачергового засідання, але було б добре отримати рішення комітетів, бо згідно закон по кожному кадровому питанню рішення комітетів", - говорить Андрій Парубій, голова Верховної Ради України.

А втім, часу в нардепів залишилось небагато. Щоб розглянути чотири з половиною тисячі поправок є менш ніж три тижні. За сьогодні обранці встигли обговорити лише кілька сотень зауважень.