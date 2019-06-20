Двох українських військових поранено сьогодні на Донбасі

Двох українських військових поранено сьогодні на Донбасі. Бойовики сім разів били по наших позиціях - здебільшого із забороненої зброї. Про ситуацію поблизу окупованої Горлівки - розкаже Геннадій Вівденко.

Короткий проміжок між обстрілами. Для бійців це хвилини психологічного та фізичного розвантаження. Вони спорудили тут спортмайданчик. Звичайне відро з додатковим вантажем та металева конструкція.

"З поста прихожу чаю попить. Потім штангу. І пішов спать. І сон вобще класний".

Громадянин Ізраїлю, в батальйоні позивний "Єврей". Народився в Украіні. Деякий час пожив в Росії. Вже третій рік в ЗМУ. Зараз облаштовує нові позиції під Горлівкою.

Військовий з позивним "єврей" бажає тепер отримати громадянство Украіни. Для нього це питання принципове.

"Дедушка - украинский фронт. Он защищал, освобождал Украину от национал-социалистов, а я от рашистов", - говорить "Єврей", боєць батальону "Айдар".

Під час риття траншеї згадує найважливіші для себе рядки із українського гімну.

"Станем браття в бою від Сяна до Дону в ріднім краї панувати не дамо ні кому. Чорне море усміхнеться, дід Дніпро ридає. І внашій Україні воленька співає, а коли перемога - тогда розлітійся пісня щиро".

"По ночам использует артилерию гаубици д30. Миномети 120", -0 говорить позивний "Хук", боєць батальону "Айдар".

"Наша задача устранить живую силу противника, если что-то происходит на наших позициях на нашем направлении".