Список кандидатів на посаду прем'єра Британії скоротився до двох претендентів [ Редактировать ]
Список кандидатів на посаду британського прем'єра скоротився до двох претендентів. Обидва - екс-міністри закордонних справ - Борис Джонсон та Джеремі Гант. Останнім з перегонів вибув Майкл Гоув. При цьому він набрав лише на два голоси менше ніж Гант - його підтримали 75 депутатів-торі.
За Джонсона проголосували 160 членів парламенту. На фінальному етапі прем'єра обиратимуть на загальнопартійному рівні. Переможця визначать 22 липня. Він очолить політсилу та уряд Сполученого королівства.
по теме
Тереза Мей та Володимир Путін зустрінуться на саміті G20
Тереза Мей та Володимир Путін можуть зустрітися на саміті G20, який відбудеться в японській Осаці 28-29 червня. Про це повідомляє видання Guardian, з посиланням на власні джерела
У Британії затвердили остаточний список кандидатів на посаду голови уряду
Консервативна партія Британії затвердила остаточний список кандидатів, які змагатимуться за посаду лідера партії і відтак голови уряду.
Конгрес США затвердив 700 мільйонів доларів допомоги для України
250 мільйонів надійдуть українському війську через Пентагон, з них 50 мільйонів виділені на придбАння летальної зброї
"Пакуйте речі": Дональд Трамп оголосив про масову депортацію мігрантів
З нелегалами Дональд Трамп бореться давно. Але зараз уперше проанонсував у твіттері, мовляв, чекайте масових депортацій
Дональд Трамп оголосив про масову депортацію мігрантів з США
Пакуйте речі. Дональд Трамп оголосив про масову депортацію мігрантів з США. Коли чекати арештів? І чому президент їх анонсує?