Список кандидатів на посаду британського прем'єра скоротився до двох претендентів. Обидва - екс-міністри закордонних справ - Борис Джонсон та Джеремі Гант. Останнім з перегонів вибув Майкл Гоув. При цьому він набрав лише на два голоси менше ніж Гант - його підтримали 75 депутатів-торі.

За Джонсона проголосували 160 членів парламенту. На фінальному етапі прем'єра обиратимуть на загальнопартійному рівні. Переможця визначать 22 липня. Він очолить політсилу та уряд Сполученого королівства.