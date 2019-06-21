Принятая при старой власти "реформа здравоохранения" продолжает разрушать украинскую медицину. По словам народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергея Левочкина, после парламентских выборов перед новой властью встанет задача ликвидации последствий "реформы" и увеличения финансирования здравоохранения.

"Под брендом "реформы" Украине навязали резкое сокращение бюджетного финансирования медицинской отрасли. Законодательно это прозвучало как снижение с "не менее 10% национального дохода" до "не менее 5% ВВП". Но даже этот сниженный уровень не выдерживается. За 5 лет доля медицины в ВВП снизилась с 4,2% в 2013 году до 3,3% в 2018-м, а по прогнозу на 2019-й предполагается 3,1% ВВП. За каждой сотой долей урезанного процента - сотни тысяч украинцев, не получивших вовремя медицинскую помощь. Мы должны остановить это падение", - заявил Сергей Левочкин.

Политик сообщил, что даже урезанная статья расходов на здравоохранение финансируется не в полном объеме. По итогам четырех месяцев 2019 года финансирование здравоохранения из общего фонда госбюджета составило 86% от плана на период. Причем госзакупки медикаментов профинансированы всего на 0,02%.

По словам народного депутата, следствием урезания расходов на медицину стало сокращение в сравнении с 2013 годом на 26% количества медучреждений, которые предоставляют амбулаторно-поликлиническую помощь, а также уменьшение на 22% количества больниц. При этом в тех больницах, которые остаются, сокращаются койко-места.

"За пять лет закрыто 403 больницы. Осталось 1416, но при продолжении "реформы" мы недосчитаемся и многих из них. Поэтому задача нового правительства после выборов - не реформы, а восстановление уничтожаемой системы. Остановить сокращение сети медучреждений, особенно в сельской местности, восстановить нормальную работу экстренной медпомощи и ликвидировать дефицит медпрепаратов, закупаемых под госпрограммы за бюджетные средства - это реально сделать уже в 2019 году", - резюмировал Сергей Левочкин.