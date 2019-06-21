Прем'єр-міністр Індії долучився до масового заняття йогою [ Редактировать ]
Йогують усі. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді долучився до масового заняття йогою. Одразу 25 тисяч прихильників цієї практики зібралися просто неба в столиці штату Джхаркханд (Ранчі) з нагоди Міжнародного дня йоги, який у світі відзначають уже вп'яте.
Моді разом з іншими виконав кілька асан та закликав усіх зробити йогу "невід'ємною частиною життя". Мовляв, це допомагає підтримувати здоров'я та внутрішній спокій.
Та чи додасть йога стійкості до аномальних температур - не уточнив.
Варто нагадати, що зараз в Індії літня спека б'є температурні рекорди. Днями на вулицях індійських міст - майже 40 градусів.
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