"Це діагноз, але не вирок": Зеленский пообіцяв "вилікувати" корупціонерів [ Редактировать ]
До виборів - жодних сенсацій. Принаймні від НАБУ. Гучних затримань у найближчі тижні детективи не планують. Такі повідомлення з'явилися в ЗМІ.
Мабуть, Бюро хоче уникнути звинувачень у підігруванні тій чи іншій політичній силі підчас передвиборчої кампанії. Усе ж таки топ-корупціонери і топ-політики у нас в країні - це, як правило, одні й ті самі люди. Візьмешся за когось - одразу звинувачують у тому, що це політичне переслідування.
Але, не тільки НАБУ займається полюванням на корупціонерів. Інші органи звітують про сотні судових вироків!
Кого ж спіймали? Та чи злякало це інших корупціонерів? З'ясовувала Інна Томіна.
Наловили багато - за гратами одиниці. Торік тільки 6 відсотків засуджених за корупцію отримали реальні терміни. Посадили менше півсотні хабарників - із майже восьми сотень. Більшість відбулись переляком і штрафами.
"Дійсно, якщо ти береш ті цифри кого там було посаджено у ТОП-корупційних справах - це не справляє враження. Чому ? Тому, що по-перше, це довготривалі справи. Ті справи які йдуть роками і очікувати рішення в таких топ-корупційних справах за наприклад рік було б не дуже доцільно", - говорить Катерина Риженко, керівниця юридичного відділу Transparency International Україна.
Тим часом, у Генпрокуратурі запевняють: аби статистика злочинів та покарань не пригнічувала - треба змінювати підхід. Лише масові арешти не вирішать усіх проблем.
"Корупція - проблема №1 у нашій країні", - про це всі знають. Коли кажуть, що треба робити, більшість говорить: треба більше саджати корупціонерів. Я думаю, що це неповна відповідь. Треба "закривати" і корупціонерів, і джерела корупції", - заявив Юрій Луценко, генеральний прокурор України.
Та поки ані темп, ані зміст цих "закриттів" геть не вражають. І нагадують радше імітацію боротьби із корупцією. На гачок потрапляє зовсім не велика риба, а швидше - "мальок".
"Абсолютна більшість вироків стосуються якихось дуже низького рівня чиновників. Там - голови сільрад, працівники лісгоспів, при чому, на рівні якогось лісоруба. Стосовно справ по ТОП-корупції, де крадуть вагонами. відсотками ВВП - досить багато справ у нас гальмувались і гальмується саме в судах", - заявила Дарія Калинюк, виконавча директорка Центру протидії корупції.
В Україні є безліч методів, як "розсипати" справу у суді. Засідання постійно переносяться: то сторона не з'явилася, то суддя у відпустці, то взагалі судити нема кому! Тож, наш суд - найкращий друг корупціонера.
"Буквально позавчора було оприлюднено дані НАБУ. З їх 200 справ, які вже завершені в розслідувані, вже передані до суду - більше чверті не мали ще й підготовчого засідання. І деякі не мали підготовчого засідання, фактично першого, більше ніж два роки", - зазначила Катерина Риженко, керівник юридичного відділу Transparency International Україна.
Усі сподівання активісти покладають лише на новий Антикорупційний суд.
"Навряд чи хтось сяде в тюрму в найближчий час, до запуску Антикорсуду. А після запуску ще має пройти кілька місяців, а то й рік, щоби суд розглянув усі докази". - зазначила Дарія Калинюк, виконавча директорка Центру протидії корупції.
Але й старим судам теж готують апдейт. Ініціативу напередодні озвучив президент.
"Реформа останніх років не була успішною. Наша команда готує план подолання корупції в судах, і найближчим часом ми окремо його представимо. Почнемо із запуску Антикорупційного суду", - наголосив Володимир Зеленський, президент України.
Та як саме долатимуть корупцію в судах - поки не уточнюють. Лише заявляють: це - лише перший етап. Потім - візьмуться за контрабанду та рейдерство, а згодом - обіцяють вивести економіку з корупційної тіні.
"І те, й інше зараз є нормою для нашої країни. Це діагноз, але не вирок. Обіцяю - будемо лікувати. Вірю, що в найближчі місяці ви помітите відчутну різницю, а наступного року ці явища перестануть бути", - заявив Володимир Зеленський, президент України.
А ще в команді Зеленського всіх закликають до антикорупційної боротьби. Приміром, за винагороду повідомляти про випадки хабарництва. Та головне, аби ця боротьба сама не перетворилася на чергову корупційну "годівницю".
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