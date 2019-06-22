Четвер заради демократії. Німецькі політики закликають громадян щотижня виходити на демонстрації проти правого екстремізму. Такі прохання лунають після вбивства впливового регіонального політика Вальтера Любке. Він підтримував ліберальне відношення до біженців.

Продовжить тему Тетяна Логунова.

Німці повинні показати, що не миритимуться з правим екстремізмом. Наприклад, виходячи щочетверга на демонстрації. Із такою пропозицією виступив міністр закордонних справ Німеччини.

Гайко Маас нагадав: кожної п'ятниці в країні мітингують школярі, які вимагають ефективніше боротися з глобальними змінами клімату. І закликав співгромадян узяти з них приклад - довести, що демократія вміє захищатися.

Після вбивства впливового регіонального політика Вальтера Любке і арешту головного підозрюваного у скоєнні злочину, який виявився правим екстремістом, німецькі силовики оприлюднили внутрішню статистику. За даними спецслужб, у країні 12 тисяч правих екстремістів, які готові вчиняти насильство.

Представники спецслужб уже заявили: для ефективної боротьби з правим екстремізмом бракує наявних ресурсів. Найближчим часом - кількість працівників, які опікуватимуться цим напрямом, збільшать удвічі.

"З огляду на масштаби загрози, очевидно, що ми не спроможні цілковито її контролювати. Нам потрібно більше ресурсів. Наполягаємо на розширенні відділу, який працює над цією проблемою", - наголошує Томас Хальденванг, голова федерального відомства із захисту Конституції.

Є також радикальніші пропозиції. Наприклад, позбавляти правих екстремістів основних прав, гарантованих Конституцією. Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеєхофер заявив, що доручить експертам перевірити, чи таке рішення можливе.