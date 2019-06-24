В России отменили запрет на транзит украинских товаров [ Редактировать ]
С 1 июня, президент России Владимир Путин отменил запрет на транзит украинских товаров по территории России в третьи страны. Об этом говорится в его указе.
Согласно документу, товары из Украины могут перевозиться автомобильным и железнодорожным транспортом. Транзит будет разрешен "при обеспечении прослеживаемости с применением пломб на основании технологии ГЛОНАСС, а также при наличии у водителей, которые осуществляют перевозки, учетных талонов".
Ранее Зеленский заявил, что транзит российского газа - гарантия безопасности Украины и Европы.
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