С 1 июня, президент России Владимир Путин отменил запрет на транзит украинских товаров по территории России в третьи страны. Об этом говорится в его указе.

Согласно документу, товары из Украины могут перевозиться автомобильным и железнодорожным транспортом. Транзит будет разрешен "при обеспечении прослеживаемости с применением пломб на основании технологии ГЛОНАСС, а также при наличии у водителей, которые осуществляют перевозки, учетных талонов".

Ранее Зеленский заявил, что транзит российского газа - гарантия безопасности Украины и Европы.