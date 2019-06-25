24 июня 2019 года президент России Владимир Путин внес изменения в нормы указа о контрсанкциях от 6 августа 2014 года и от 22 октября 2018 года. В частности, в документе прописано разрешение на транзитные перевозки через Россию подсанкционных товаров из Украины. Об этом говорится в заявлении председателя партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Вопрос отмены этих санкций был предметом обсуждения во время нашей с Юрием Бойко встречи с председателем правительства России Дмитрием Медведевым и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером, проходившей 22 марта 2019 года в Москве. Кроме снижения цены на газ и создания газотранспортного консорциума, обсуждались также вопросы восстановления взаимовыгодных экономических отношений, в том числе транзита украинских грузов через территорию России.

Такое решение руководства России свидетельствует о готовности идти по пути налаживания межгосударственных экономических отношений Украины и России. Уверен, что именно прямые переговоры между руководством Украины и России, необходимость которых отстаивает "Оппозиционная платформа - За жизнь" и необходимость которых поддерживают, согласно результатам социологических исследований, 75% украинцев, позволят решить и другие важные вопросы в отношениях наших стран и защитить национальные интересы Украины.

Результатом восстановления транзита станет активизация международных автомобильных и железнодорожных перевозок из Украины, развитие грузовых перевозок в третьи страны, общая активизация производства и создание тысяч рабочих мест внутри страны.