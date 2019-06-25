У Балтії почалися навчання військово-повітряних сил НАТО [ Редактировать ]
Навчання військово-повітряних сил НАТО почалися у Балтії.
Мета дводенного вишколу - вдосконалення контролю над повітряним простором Литви, Латвії та Естонії. Участь у тренуваннях беруть британські, німецькі й угорські винищувачі. А також підрозділи ВПС Німеччини, Нідерландів, Польщі та скандинавських країн.
Учасники відпрацюють пошуково-рятувальні операції, дії в разі втрати зв'язку з літаками та дозаправлення у повітрі.
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