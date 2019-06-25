Мені не потрібен дозвіл від Конгресу аби завдати удару по Ірану - Дональд Трамп

Рішення за президентом. Дональд Трамп заявив: аби завдати удару по Ірану, йому не потрібен дозвіл від Конгресу. У Капітолії натомість упевнені, що це не так