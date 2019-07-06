5 июня 2019 года в южном сицилийском городе Агридженто состоялось главное событие четырехдневного мероприятия Dolce & Gabbana - показ женской одежды Alta Moda.



Впервые проект Alta Moda был запущен в Таормине еще в 2012 году, затем состоялся в Палермо 5 лет спустя, в 2017 году. Alta Moda в Agrigento - третий.



В этом году Alta Moda проходила в одном из наиболее хорошо сохранившихся древнегреческих храмов - Храме Конкордии в Долине храмов в Агридженто. Храм Конкордии, построенный примерно в 5-м веке, сохранился, в то время как другие храмы не сохранились. Под твердым камнем, на котором стоит храм, находится слой глины, который действует как своего рода естественный амортизатор, защищая его от подземных толчков.



На модном показе модели, одетые как кино-дивы, дефилировали по лестнице храма под музыку Эннио Морриконе. Закат дополнял смесь итальянской культуры, атмосферы изысканных модных традиций и высочайшего качества.



Богатая вышивка драгоценными камнями, золотые металлические корсеты, скульптурные драпировки и дорические головные уборы в форме колонн, изоюражения амфор и классические скульптуры напоминают о спартанской армии.



Все гости были одеты в Dolce & Gabbana. Подавали шампанское Dom Pérignon.

Украинская телеведущая Оксана Марченко с супругом политиком Витором Медведчуком присутсвовала на показе Alta Moda в Агридженто в качестве VIP-гостя. На ней было платье от Dolce & Gabbana,из фотокниги модоного дома.

Как сообщалось ранее, Оксана Марченко и Виктор Медведчук провели в Таормине украино-сицилийскую вечеринку.

Вчера в рамках 65-го Кинофестиваля в Таормине с большим успехом прошла закрытая вечеринка для гостей и участников фестиваля, хозяевами которой стали украинская телеведущая Оксана Марченко и украинский политик Виктор Медведчук. Вечеринку посетили арт-директор фестиваля Сильвиа Бизио, исполнительный продюсер Марко Фалланка, президент Videobank Лино Кьечо, австралийский кинорежиссёр Филипп Нойс, обладатель нескольких десятков мировых кинонаград, две из которых получены на Кинофестивале в Таормине, американский оскароносный режиссёр Оливер Стоун, актриса и продюсер фильма A Son of a Man Лили Ван Гемен, испанская актриса, телеведущая и модель Росио Муньос Моралес.