Мужчина трагически скончался от шашлыка [ Редактировать ]
В Житомирской области, в парке города Бердичев, мужчина умер на пикнике. Об этом сообщает местное издание Бердичев.biz.
Компания местных жителей решила провести время на природе и пожарить шашлыки. Во время застолья один из отдыхающих случайно подавился мясом. Он умер на месте происшествия, не дождавшись приезда скорой.
Информацию о несчастном случае подтвердил начальник Бердичевского отделения полиции Олег Мельничук. Он отметил, что погиб местный житель 1967 года рождения. Выясняются все обстоятельства трагедии.
А еще узнайте, как приготовить и сделать маринад для вкусного шашлыка.
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