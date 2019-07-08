Дніпро поповнили червонокнижною стерляддю. У воду випустили 10 тисяч мальків. Такий подарунок головна водна артерія країни отримала до Дня Дніпра. Як будуть охороняти і примножувати популяцію стрерляді - дізнавалася Анастасія Старовойт.

Мальки стерляді завдовжки сім сантиметрів привезли до столиці з Херсонщини, де їх вирощували на спеціальному заводі. Цей вид риби - єдиний представник сімейства осетрових в Україні. Наразі популяцію намагаються відновити, адже стерлядь водилася у Дніпрі і раніше.

"Ми зариблюємо Дніпро в межах міста Києва. Трошки вище знаходиться природнє нерестилище, яке ще дуже чуово, що воно залишилося - це річка Десна. Тому ця риба буде пініметься вверх за течією в Десну і сподіваємося, буде відтворювати природню популяцію", - говорить Володимир Мухін, керівник Київського рибоохоронного патруля.

Зникнення цього виду риби з Дніпра фахівці пояснюють наявністю штучних водосховищ. Та й якість води, кажуть, не найкраща.

"Зараз така світова проблема великої кількості пластику в морях, океанах, річках, мікропластику, фталатів, які вони потім виділяють. Це все є в Україні присутнім і ми привертаємо увагу суспільства на це", - говорить Ірина Овчаренко, голова державного агенства водних ресурсів України.

Зариблення Дніпра прісноводною стерлядю проводять вже третій рік поспіль. І вдало - червонокнижна риба приживається.

"Ми інколи з підвоними мисливцями пірнаємо, спостерігаючи за водними біоресурсами і в цьому році я особисто бачив під водою вже стерлядь таку знаєте до кілограма вагою. Тобто, вона живе", - говорить Володимир Мухін, керівник Київського рибоохоронного патруля.

За підрахунками фахівців - вижити має 90% випущених цього разу мальків стерляді. Та полювати на неї не радять. Браконьєрам світить чималий штраф - 48 тисяч гривень за одну рибину.