Де у спеку пішов град? Та за що оштрафували British Airways? Про це та інше - в нашому огляді.

Градом засипало італійську Верону. Негода вирувала 15 хвилин. За цей час місто вкрило шаром криги, яка вмить розтанула і стрімкими потоками понеслася вузькими вуличками. Відео аномального серед спекотного літа явища швидко розлетілося соцмережами. Уже наступного дня температура знову підскочила майже до +30.

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Американського мільярдера звинуватили в торгівлі людьми та сексуальних зв'язках зі школярками. Цими вихідними у Сполучених Штатах заарештували відомого фінансиста, шістдесяти шестирічного Джеффрі Епштейна, якого вважали особистим другом Білла Клінтона та Дональда Трампа. 2005 року магнатові інкримінували сексуальні злочини проти неповнолітніх, але тоді чоловік зумів уникнути покарання.

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Безпрецедентний штраф отримала авіакомпанія British Airways. Перевізника покарали на майже 230 мільйонів доларів за недбале ставлення до особистих даних клієнтів. Торік сайт компанії атакували хакери. Зловмисники викрали банківські відомості сотень тисяч пасажирів. У компанії дивуються такому великому штрафу, адже, за їхніми даними, внаслідок атаки жодних махінацій з рахунками клієнтів не було.

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Відчайдух-скелелаз спробував підкорити хмарочос "Шард" у Лондоні. Висота будівлі - 310 метрів, її вважать найвищою у Західній Європі. Чоловік без жодного спеціального обладнання дерся нагору по скляній, дещо похилій поверхні будинку. Поліція затягла його всередину, але не арештувала. Особа та мотиви відчайдуха залишилися невідомими.

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