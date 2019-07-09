Негода на Закарпатті: чиновники підраховують збитки [ Редактировать ]
Двоє поранених, сотні пошкоджених будинків, повалені дерева. Такі наслідки буревію на Закарпатті. Буквально за 15 хвилин негоди вулиці сіл перетворилися мало не на руїни. Мар'яна Мартин бачила наслідки.
У неділю зранку ще яскраво світило сонце. Температура 26. І раптом, буквально за 15 хвилин Ужгородщину накрила чорна хмара. А разом із нею увірвався в село Сюрте сильний ураган.
"25 гуділо, вікна дзвеніли, двері розбило мені, я виходжу на вулицю, я бачу в мене пів хати, пів криші,немає і то всьо буквально 7 хвилин", - говорить Василина Кешель, жителька с. Сюрте.
Василина Кешель із внуками під час бурі була в хаті. Каже, навіть не зрозуміла, що коїться. Чути було, як на вулиці все летить шкереберть. А от донька Єлизавети мала необережність вийти під час буревію у двір. Тепер - у лікарні.
"Железо упало на рукку і поломала палець і зверху і три тріщини так шо, може операцію треба буде робити", - говорить Єлизавета Дьордь, жителька с. Сюрте
На своєму шляху вітер зносив усе.
Ураган лютував також в Іршавському районі. Чимало домівок зруйнував у селі Великий Раковець.
"Я бачила, як воно крутилося як смерч, якийсь і от шо крутилося воно попало на балкон там вирвало двері. Потім вікно і бачите, стіна і фронтон усе знесло", - говорить Марія Бігун, жителька с. Великий Раковець.
До потужного вітрюгану додався ще й град завбільшки з куряче яйце.
"Бачите, огірник весь, все лиш сітка провисла маленькі огірочки тільки встигли навязати і вже град побив, всього за 15 хвилин, всьо пішло", - говорить Оксана Гадь, жителька с. Великий Раковець.
Місцеві чиновники ходять хатами - із селянами підраховують збитки. Тільки на Іршавщині нарахували 65 пошкоджених будинків.
"Проїхались по наших закладах дошкільних є в нас пошкоджено, один заклад у нас пошкоджений дах. Виходить загальна сума 136 тисяч і се сугубо лише на матеріал", - говорить Андрій Худа, сільський голова с. Великий Раковець.
Майстри вже взялися ремонтувати пошкоджені електромережі. А селяни самотужки якомога швидше латають дахи, адже синоптики попереджають: найближчими днями дощі знову заливатимуть Закарпаття.
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