Команда ученых из Норвегии и России исследовала остатки атомной подводной лодки "Комсомолец", затонувшей в 1989 году. Согласно полученным данным, уровень радиации значительно превышает допустимый уровень. Об этом сообщает норвежский телеканал TV2.

Анализу подверглась вода у вентиляционного отверстия советской субмарины. "Пыльное облако" рядом с рубкой по мнению ученых может говорить о "пульсирующем" характере загрязнения - отверстие может быть связано с реактором лодки. Превышение фона - 100 тысяч раз.

Читайте также В Азовское море вошел российский противолодочный корабль

Благодаря фотографиям исследовательского аппарата Ægir 6000 стало возможно рассмотреть серьезность повреждения корпуса подводной лодки.

Ранее анализы воды рядом с "Комсомольском" не выявили опасного превышения допустимых норм. Потенциальная опасность исходит из находящихся на борту ядерных торпед и собственно реактора.

Тем временем в России заявили, что причина превышения фона - разгерметизация корпуса лодки самими норвежскими учеными. Там объясняют, что прочный корпус субмарины служит саркофагом, подобно укрытию на здании Чернобыльской АЭС.

Подводная лодка К-278 "Комсомолец" погибла 7 апреля 1989 года из-за пожара на борту. 42 члена экипажа погибли, 27 подводников - выжили. Субмарина находится на глубине 1665 метров.

Ранее в результате аварии на секретной российской подводной лодке погибли 14 человек.