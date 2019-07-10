Окунь целиком проглотил акулу (видео) [ Редактировать ]
Ученые засняли на видео, как морской окунь съел целую акулу. Об этом сообщает Insider.
Специалисты в глубоководном аппарате Deep Discoverer погрузились на дно у побережья Южной Каролины. На глубине около 450 метров специалисты сняли "трапезу" стаи из 11 акул.
В конце ролика видно, как в кадре появляется крупная окуневидная рыба и проглотила целую акулу. Из пасти морского хищника остался торчать только кусок хвоста.
Сообщается, что такой окунь может достигать веса до 100 килограммов и длины в 75 сантиметров.
Ранее мы писали о том, что редкую шестижаберную акулу засняли на камеру.
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