Індонезія поверне Австралії сміття [ Редактировать ]
Індонезія поверне до Австралії 210 тонн незаконно ввезеного сміття. Вісім контейнерів затримали в порту міста Сурабаї.
Вони заповнені пластиковими пляшками, використаними підгузками й електронікою. За словами представника митниці, за доставку відповідають три компанії, вони ж повертатимуть цю партію.
Нині поліція проводить розслідування. Це вже другий такий інцидент менше, ніж за місяць - минулого разу влада відрядила назад до Канади паперові відходи.
Індонезія і сусідні країни - Малайзія та Філіппіни - зіткнулися зі сміттєвою проблемою після того, як ввезення непотребу заборонив Китай.
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