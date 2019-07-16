Відсьогодні в Україні набуває чинності Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Верховна Рада проголосувала за цей документ 2 місяці тому.

За ним - володіти українською та застосовувати її зобов'язані президент, Голова Верховної Ради, прем'єр-міністр, усі члени уряду, керівники держустанов і підприємств, чиновники всіх рангів, поліцейські, судді, адвокати і нотаріуси, педагоги та лікарі. Щоб одержати українське громадянство - віднині треба буде складати мовний іспит.

Також закон визначає особливості застосування української в ЗМІ. За п'ять років стане чинною норма, за якою квота на український контент в ефірі телеканалів становитиме 90%.