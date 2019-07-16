В Україні набув чинності мовний закон [ Редактировать ]
Відсьогодні в Україні набуває чинності Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Верховна Рада проголосувала за цей документ 2 місяці тому.
За ним - володіти українською та застосовувати її зобов'язані президент, Голова Верховної Ради, прем'єр-міністр, усі члени уряду, керівники держустанов і підприємств, чиновники всіх рангів, поліцейські, судді, адвокати і нотаріуси, педагоги та лікарі. Щоб одержати українське громадянство - віднині треба буде складати мовний іспит.
Також закон визначає особливості застосування української в ЗМІ. За п'ять років стане чинною норма, за якою квота на український контент в ефірі телеканалів становитиме 90%.
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