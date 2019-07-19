21 липня шанувальники його творчості відзначать 120 років від дня народження письменника

Кремезні бородані у товстих светрах та жилетах заполонили містечко Кі-Уест у Флориді. цими днями тут відбувається конкурс двійників Ернеста Гемінгвея. 135 удаваних письменників зібралися в барі Слупі-Джо, завсідником якого був класик світової літератури.

Найбільш схожого мають обрати до суботи. Ці змагання - частина великого фестивалю, присвяченого пам'яті Гемінгвея. 21 липня шанувальники його творчості відзначать 120 років від дня народження письменника.