Двійники Гемінгвея зібралися у Флориді [ Редактировать ]
Кремезні бородані у товстих светрах та жилетах заполонили містечко Кі-Уест у Флориді. цими днями тут відбувається конкурс двійників Ернеста Гемінгвея. 135 удаваних письменників зібралися в барі Слупі-Джо, завсідником якого був класик світової літератури.
Найбільш схожого мають обрати до суботи. Ці змагання - частина великого фестивалю, присвяченого пам'яті Гемінгвея. 21 липня шанувальники його творчості відзначать 120 років від дня народження письменника.
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