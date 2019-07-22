"Системных нарушений на выборах не было" - МВД [ Редактировать ]
В воскресенье, 21 июля, во время брифинга первый заместитель внутренних дел Сергей Яровой сделал заявление. Он сообщил, что системных нарушений на выборах не было, правоохранители с поставленными задачами справились, передает "УНН".
"Самое главное - у нас нет ни одного пострадавшего гражданина. Избирательный оперативный штаб постоянно отслеживал ситуацию, которая происходила в стране. Жизнь во время выборов не заканчивается", - сказал Яровой.
По его словам, те правоохранители, которые были привлечены к проведению выборов, на 100% выполнили свою работу и справились с поставленными задачами.
"Для полиции работа не заканчивается, они еще обеспечивают безопасность при подсчете голосов", - добавил он.
Ранее мы сообщали, что Дмитрий Разумков рассказал о кандидатурах на пост премьер-министра Украины.
по теме
Выборы в Раду: как голосуют первые лица страны
В воскресенье, 21 июля, в день внеочередных парламентских выборов, на избирательные участки пришли отдать свой голос народные депутаты и другие политики
Выборы в Раду: стартовало голосование за рубежом
Участок, который был создан при посольстве Украины в Канберре (столица Австралии), открылся 21 июля в 8:00 по местному времени
"Подробиці вибору": Досягти миру можна швидко - Вадим Рабінович
В ефірі телеканалу "Інтер" в ток-шоу "Подробиці вибору" співголова партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович визначив головні завдання нового уряду та перспективи його розвитку
Вибори-2019: за який час буде сформовано новий парламент
В ефірі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" народний депутат, представник "Свободи" Андрій Іллєнко та політичний експерт Олександра Решмеділова зробили прогноз щодо формування коаліції після виборів
Аграрну партію намагаються не пустити до Верховної Ради
Аграрна партія увірвалась до парламентських перегонів півтора місяця тому