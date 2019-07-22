В воскресенье, 21 июля, во время брифинга первый заместитель внутренних дел Сергей Яровой сделал заявление. Он сообщил, что системных нарушений на выборах не было, правоохранители с поставленными задачами справились, передает "УНН".

"Самое главное - у нас нет ни одного пострадавшего гражданина. Избирательный оперативный штаб постоянно отслеживал ситуацию, которая происходила в стране. Жизнь во время выборов не заканчивается", - сказал Яровой.

По его словам, те правоохранители, которые были привлечены к проведению выборов, на 100% выполнили свою работу и справились с поставленными задачами.

"Для полиции работа не заканчивается, они еще обеспечивают безопасность при подсчете голосов", - добавил он.

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