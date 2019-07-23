На Вінниччині вилучили партію контрафактного алкоголю [ Редактировать ]
На Вінниччині прикордонники вилучили понад 3,5 тонни контрафактного алкоголю. Підроблені спиртні напої відомих світових брендів оперативники виявили під час обшуку в місті Могилів-Подільський. Пляшки розмістили у 220 поштових посилках. Отримати їх мали у різних регіонах України. Наразі встановлюють усі обставини справи.
по теме
Поліція виявила 800 літрів контрафактного спирту
Понад 800 літрів спирту виявили правоохоронці на Вінниччині. За рішенням суду обшук провели на території одного з підприємств Могилів-подільського району
У Києві вилучили рекордну партію кокаїну
Вартість вилученої партії наркотиків на чорному ринку становить близько 60 мільйонів доларів
На Херсонщині викрили масштабне браконьєрство
Порушників затримали поблизу села Хорли в акваторіях Азовського моря та озера Сиваш
Бійка у Славутичі закінчилася жорстокою різаниною
Конфлікт спалахнув в одному з нічних закладів міста між відвідувачами
СБУ перекрила канал контрабанди цигарок до Європи
Цигарки виробляли на підпільному заводі під Києвом і нелегально постачали до Великої Британії