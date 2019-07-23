Рейнджери рятують популяцію диких слонів у Нігерії [ Редактировать ]
Великі та беззахисні. Життя рідкісних лісових слонів в Африці - у небезпеці. Що загрожує велетням, і як люди рятують популяцію? Дізнаємося від Христини Швець.
Лісові рейнджери прочісують ліс Омо за 100 кілометрів від Лагоса. Цей патруль спеціально створили для захисту рідкісного виду тварин - лісових слонів. Трохи менші за розміром від своїх родичів з Африканської савани, вони вкрай залежні від свого довкілля. А воно нині - під загрозою.
"Діяльність людини, - приміром, сільське господарство, - становить серйозну проблему для цих тварин. Слони бояться людей і тікають, тому їх стає складно відстежити", - розповідає Джой Адеосан, дослідник біології тварин.
На цьому унікальному відео-матеріалі, відзнятому дослідниками, видно найвеличніших господарів лісу. За приблизними оцінками, їх популяція налічує сотню особин. Патрульні відстежують не лише переміщення лісових гігантів, але й вантажних автомобілів, які вивозять зрубані дерева. Кажуть, таке тут відбувається майже постійно.
"Вирубування дерев у місцях проживання слонів наражає їх на небезпеку. Через це вони почуватимуться некомфортно, їм ніде буде сховатися. Нищення лісів змушує цих тварин переміщуватися на інші території", - зазначає Еммануель Олабоде, координатор неурядової організації "Ініціатива лісового слона".
Значна частина цього лісу нині перебуває під охороною "ЮНЕСКО", тож тут тваринам ніщо не загрожує. Проте, на решті території - хазяйнують комерційні структури. Адже населення Нігерії постійно зростає, ліс освоюють селяни. Життя деяких з них цілком залежить від природних ресурсів.
"Я був безробітним. Тому приїхав, щоб оселитися в лісі. Розчистив невеличку ділянку і посадив какао. Я поливаю деревцята і дбаю про них. Коли плоди дозрівають - я сам збираю їх і продаю. Вирощування какао - тут єдиний спосіб вижити, я маю годувати свою сім'ю", - говорить Крістофер Шадрах, фермер.
Для збереження унікальної популяції диких тварин, рейнджери мусять утримувати хиткий баланс між втручанням людини в природу та вільним пересуванням лісових велетнів.
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