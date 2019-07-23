В Киеве горит дом: люди оказались в ловушке (видео) [ Редактировать ]
В центре столицы вспыхнул сильный пожар. Люди оказались в ловушке. Об этом сообщается в популярном Telegram-канале.
"В центре столицы в доме на Кловском спуске 14/24 вспыхнул сильный пожар. В результате пожара в доме заблокированы люди. О жертвах или пострадавших ничего не известно", - говориться в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что в Хмельницком вспыхнул мусорный полигон. А также под Киевом пожар уничтожил 10 гектаров пшеницы
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