В центре столицы вспыхнул сильный пожар. Люди оказались в ловушке. Об этом сообщается в популярном Telegram-канале.

"В центре столицы в доме на Кловском спуске 14/24 вспыхнул сильный пожар. В результате пожара в доме заблокированы люди. О жертвах или пострадавших ничего не известно", - говориться в сообщении.

Раньше сообщалось о том, что в Хмельницком вспыхнул мусорный полигон. А также под Киевом пожар уничтожил 10 гектаров пшеницы