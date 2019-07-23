Гидравлические комплекты в Украине являются востребованным товаром, так как их покупают для установки на различную технику. Они отличаются между собой различными параметрами, но мы расскажем о наиболее популярных из них.

Гидравлика - это совокупность узлов и агрегатов, которые установленные на машину, существенно расширяют ее возможности, например, позволяют агрегатировать навесное и прицепное оборудование. На технику ее монтируют в заводских условиях или по желанию владельца на профильных СТО.

Для гидрофикации необходимо купить комплект гидравлики соответствующих характеристик и провести монтажные работы строго по технологии. Сами наборы отличаются между собой комплектацией, предназначением, брендом, возможностями и условиями работы, схемой подключения и т.д. Мы составили рейтинг наиболее популярных из них.

Гидравлические комплекты: рейтинг по назначению

Задача любой гидросистемы заключается в приведении в действие рабочих органов и навесного/прицепного оборудования, управления им. Монтируют ее на различные машины, в Украине чаще всего на самосвал, тягач, трактор, минитрактор, мотоблок, спецтехнику, промышленное оборудование.

1. Комплект гидравлики для тягачей лидирует в этом рейтинге, поскольку Украина имеет выгодное географическое положение - она находится на перекрестке путей между севером и югом, западом и востоком. Тягачи, в частности седельные, широко используются для перевозок всевозможных грузов на полуприцепах и платформах. Машина имеет особую конструкцию и механизм сцепления, а значит, гидравлическая система должна быть адаптированной под нее. Комплект гидрооборудования для тягачей включает в себя следующее агрегаты:

механизм отбора мощностей, состоящий из коробки и вала;

помпу (насос);

распределяющее устройство;

пульт управления (устанавливается в кабину);

бак для рабочей жидкости (закабинный или боковой);

трубопроводы;

монтажный набор, который содержит крепежи, соединители, фитинги и вспомогательные элементы.

При подборе гидрокомплекта на тягач, учитывают модель и марку машины, тип коробки передач, особенности работы.

2. Комплект гидрооборудования для самосвалов, самосвальных прицепов и полуприцепов. Самосвальная техника особенна тем, что может самостоятельно разгружаться путем опрокидывания (наклона) кузова или с помощью шнекового механизма. Ее используют для перевозки навалочных и сыпучих грузов. Сама разгрузка может осуществляться на сторону (левую, правую или в обе) и назад, а также в трех направлениях - это зависит от схемы подключения гидравлики. Базовая комплектация набора не отличается от предыдущего, только некоторые детали (адаптеры, соединители, распределители) имеют особое строение и возможности.

3. Гидравлика для тракторной техники - тракторов, минитракторов и мотоблоков (в том числе переоборудованных под трактор). Данные машины широко используются в различных сферах народного хозяйства - промышленной, коммунальной, перерабатывающей, аграрной. Ее задача - это обеспечить работу прицепных/полуприцепных и навесных устройств - щеток, почвообрабатывающей техники, отвалов, захватов и т.д. Современные тракторы и минимодели оснащаются гидросистемой в заводских условиях, на мотоблоки она устанавливается в рамках переоборудования и гидрофикации. Также комплект понадобится в случае модернизации, улучшения существующей гидравлики. Он состоит из гидравлических насоса, двигателя, поршней, распределителя, бака, шлангов и разного рода соединителей.

4. Гидросистема для спецтехники. Она является важнейшей на транспорте спецназначения, так как обеспечивает дееспособность ее рабочих агрегатов - навесок и прицепных составов. К спецтехнике относят машины пожарные и спасательные, уборочные, военные, краноманипуляторные установки, экскаваторы и т.д. При выборе параметров и комплектации гидравлики обязательно учитывают круг задач и оборудования, условия эксплуатации, особенности нагрузки. Зачастую на спецтехнике устанавливается многоконтурная система, которая позволяет управлять различными навесками независимо друг от друга.

5. Гидравлика на промышленное оборудование. Промышленность также нуждается в гидравлическом оборудовании, которое обеспечивает нормальное протекание технологического процесса, оперативность и точность работы, легкое управление механизмами. В Украине чаще всего заказывают гидравлические комплекты для автосервисов и ремонтных мастерских, прессов, строительного оборудования, для обеспечения функционирования трубопроводов и т.д. Технические возможности и составляющие системы подбираются индивидуально в каждом конкретном случае с учетом условий работы, необходимого уровня мощности, давления, вязкости перекачиваемой среды и т.д.

Комплекты гидравлики: рейтинг по производителю

На украинском рынке представлены различные бренды - импортные и отечественные. Наибольшим доверием, а значит и спросом, среди наших соотечественников пользуется продукция следующих производителей:

Hyva (Хива) - это международная корпорация со штаб-квартирой в Нидерландах, созданная в 1979 году; ее гидравлическое оборудование отличается безупречным качеством, соответствующим мировым стандартам, надежной и бесперебойной работой, экономичным потреблением ресурсов и высокой производительностью;

OMFB (ОМФБ) - итальянский бренд, основанный в середине ХХ века; изделия его известны своим качеством, долговечностью, возможностью функционировать даже в экстремальных условиях;

Aber (Абер) - это португальское предприятие, которое появилось в 1972 году и на сегодня входит в число лучших производителей гидравлических агрегатов в мире; его продукция отличается качеством, разнообразием, долговечностью и высокой продуктивностью;

Вadestnost (Баденост) - болгарская фирма, которая осуществляет выпуск гидравлических компонентов с 1902 года; преимуществами продукции является отменное качество, демократичная цена, широкий ассортимент, высокие технико-эксплуатационные характеристики;

Гидросила - украинское предприятие, основанное в 1930 г.; входит в промышленную группу, которая специализируется на производстве элементов гидравлики высокого качества и умеренной стоимости.

Источник: https://hydromarket.com.ua/