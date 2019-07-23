На дне Балтийского моря нашли древний корабль. Такое открытие сделали археологии из Швеции, сообщает издание Science Alert.

Старинное судно было построено в конце XV или начале XVI века. Корабль хорошо сохранился и имеет на своем борту тендер - лодку, служащую для высадки команды на берег.

Исследователи еще в 2009 году впервые зафиксировали с помощью гидролокатора неизвестный объект, затонувший на глубине 140 метров. Однако лишь через десятилетие стало ясно, что это было место кораблекрушения, когда была проведена проверка морского дна для прокладки газопровода. Для более тщательного изучения затонувшего судна ученые использовали дистанционно управляемые аппараты для фотограмметрической съемки и создания трехмерных моделей высокого разрешения.

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В длину корабль достигает 16-18 метров. Эксперты отметили хорошую сохранность корпуса, мачт, снастей и тендера. Неповрежденным также оказался бушприт, декоративные части кормы, кабестан и насосы для откачки воды из трюма. Причиной такой сохранности являются холодные и бедные кислородом воды Балтийского моря.

Это, возможно, самый древний корабль, затонувший в Балтийском море. У него нет названия, а происхождение судна пока остается неизвестным, поскольку нет сведений о других подобных кораблях того времени. Кроме того, подводные археологи не нашли видимых причин кораблекрушения.

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