Олімпіада в Токіо відбудеться з 24 липня по 9 серпня

За рік до Олімпійських Ігор у Токіо презентували оригінальні нагороди. Винахідливі японці виготовили їх із уживаної електроніки, зокрема, смартфонів і планшетів. Міська влада по всій країні зібрала майже 79 тисяч тонн електронного непотребу.

Вага олімпійської медалі становить майже 550 грамів. Для жителів Японії така концепція виявилася цілком вигідна. Зазвичай за утилізацію їм доводиться платити. Олімпіада в Токіо відбудеться з 24 липня по 9 серпня