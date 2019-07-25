Еще некоторое время назад было принято проводить два показа в год - летний и зимний. Разве что для дизайнеров, которые занимались и женской, и мужской модой, это число умножалось на два - две коллекции для мужчин, и столько же для женщин. Сейчас же любой, кто хоть немножечко интересуется модой, хотя бы раз ловил себя на мысли "Что, опять новая коллекция? Была же недавно!".

Еще некоторое время назад было принято проводить два показа в год - летний и зимний. Разве что для дизайнеров, которые занимались и женской, и мужской модой, это число умножалось на два - две коллекции для мужчин, и столько же для женщин. Сейчас же любой, кто хочет купить платье, хотя бы раз ловил себя на мысли "Что, опять новая коллекция? Была же недавно!".

И правда: некоторые бренды запускают кутюрные линейки, а некоторые наоборот, вступают в коллаборации с масс-маркетом, некоторые делают отдельные линейки для отпуска, а некоторые запускают свадебные или межсезонные коллекции. И естественно, при таком непрекращающемся потоке показов, мотивировать купить женскую одежду становится сложнее. А потому дизайнеры пускаются на выдумки и ухищрения. Давайте посмотрим, чем нас удивляли подиумы летних коллекций за последнее время!

Показ под Эйфелевой башней

Многим фешиониста и просто фанатам Парижа запомнился показ Saint Laurent прямо под ночной Эйфелевой башней. И хотя речь идет о коллекции "Весна-Лето 2018", будем честны: Энтони Вакарелло своему стилю не изменяет. Это ультра-мини, глубокий черный цвет, кожа, ботинки и пайетки - в общем, живое воплощение культуры глэм-рока 80-х. А разве можно представить для этого фон лучше, чем сияющая всеми огнями Эйфелевая башня? Вот и мы думаем, что нет. И если этот показ вдохновит вас на такой же аутфит для вечеринки - топ для этого мы уже подобрали.

Античные божества на кутюрном показе Dolce&Gabbana

Dolce&Gabbana обычно делает "итальянские" вещи с обилием золота, вышивки и флористических принтов. В общем, за "дорого-богато" приходят именно к ним. А потому кутюрные мужская и женская коллекции в этом году удивили даже гуру из мира моды - коллекция была посвящена античной культуре и мифологии, а сам показ прошел в древнегреческом храме богини Конкордии. На головах у женщин - статуи, у мужчин - короны. Конечно, в одежде по-прежнему много золота, вышивки и прочего декора. И если после просмотра показа вы захотите почувствовать себя Афродитой - просто оденьтесь в длинное платье-тогу. Например, такое

Десятилетие Jacquemus

Молодое дарование современной моды, дизайнер Симон Порт Жакмюс, заинтриговал всех гостей показа уже на этапе рассылки приглашений. В этом году все получили миниатюрные баночки с солнцезащитным кремом, так как показ должен был пройти на родине дизайнера, в солнечном Провансе. Разве не мило? И Симон не разочаровал: подиум установили прямо посреди лавандового поля! Оранжевый подиум, сиреневые поля и одежда, которая идет всем - дизайнер всегда ратует за простоту. И если вы ищете что-то в таком стиле - новая коллекция VOVK вас очень обрадует!

Christian Dior Resort 2020 и Африка

Потрясающе зрелищный показ был посвящен культурному разнообразию, и прошел на руинах замка-дворца Каср-аль-Бади в Марракеше. Принцип был такой: взять традиционные фасоны бренда (а это "ньо лук", "платья принцессы" - в общем, весь стиль старого Голливуда) и выполнить их с применением местной вощеной ткани из Кот-д'Ивуара. Сотрудники фабрики сами решали, какие оттенки и узоры использовать - и результат превзошел все ожидания. Посмотрите обязательно!

И немножко о Dior Homme

Да, речь пойдет о мужской коллекции. Но мы настоятельно вам рекомендуем ее посмотреть - вы удивитесь! Во-первых, весь показ был оформлен в традиционно девичьем розовом цвете, и даже песок на подиуме был этом оттенке! А во-вторых, одежда выглядела так, что буквально любую модель можно спокойно брать и внедрять в женский гардероб. Серые, розовые, белые оттенки - цветовая гамма знакома каждой девушке. В общем, рекомендуем. А если вам понравится - аутфит из одежды VOVK в стиле Dior мы уже составили.