Петра Порошенка викликають на черговий допит [ Редактировать ]
Петра Порошенка повторно викликають на допит у Державне бюро розслідувань. про це повідомляють Українські Новини з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.
П'ятий президент знову повинен з'явитися на допит 12 серпня о 9.30. Сам Порошенко стверджує, що досі жодної повістки від ДБР не отримував.
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