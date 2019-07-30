Сам Порошенко стверджує, що досі жодної повістки від ДБР не отримував

Петра Порошенка повторно викликають на допит у Державне бюро розслідувань. про це повідомляють Українські Новини з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

П'ятий президент знову повинен з'явитися на допит 12 серпня о 9.30. Сам Порошенко стверджує, що досі жодної повістки від ДБР не отримував.