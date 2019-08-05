В воскресенье, 4 августа, 24-летний Коннор Беттс устроил стрельбу в городе Дейтон (штат Огайо). Об этом сообщает CBS.

Так, выяснилось, что сестра подозреваемого в стрельбе найдена застреленной в машине. Коннор Беттс также стрелял в ее друга, однако, тот выжил. Они стали первыми жертвами стрелка, но, обнаружены были позже остальных.

Напомним, ранее сообщалось, что в воскресенье, 4 августа, полиция города Дейтон, штат Огайо установила личность стрелка, который устроил расстрел в одном из местных баров. Им оказался 24-летний Коннор Беттс